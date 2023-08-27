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中職》雷法遭樂天桃猿割捨 古巴記者大感意外

2023/08/27 08:16

雷法。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿昨確定將洋投雷法除役，新註冊前日本最速男由規，此異動獲得古巴記者關注。

34歲的雷法今年初先代表古巴來台參加經典賽，面對台灣登板時還陷入外部物質爭議，加盟桃猿後在一軍出賽12場，拿下4勝3敗防禦率3.88、WHIP值1.46的成績，67.1局送出56次三振。

桃猿在8月31日洋將大限前決定先割捨雷法，剩下的4個名額將從豪勁、道博格、霍爾、由規、以及威能帝5人中做取捨。

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）昨在消息公布後在推特上貼出雷法的成績，對他遭到釋出大感意外，也提到他是桃猿今年唯一入選明星賽的洋投。雷法今年成為史上首位進入明星賽的古巴籍洋投，寫下中職新歷史。

羅梅洛提到，中職球隊必須在8月31日前從6人中留下4人，「雷法成為被犧牲的那位」。不過他認為，這位34歲的古巴洋投今年在台灣繳出不俗表現，未來必定還有很多機會。

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