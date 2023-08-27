晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》掃出第8支三壘打並列第一 大谷翔平再締4項「100」神紀錄

2023/08/27 08:28

大谷翔平跑回2分，單季得分達到100，成為本季美聯最速球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天對戰大都會前兩打席都敲出長打，還跑回2分，他也成為美聯首位得分達100的選手，大谷翔平再度達成至少「100得分、100安、100局和100次奪三振」的紀錄。

大谷翔平今天首局首打席就棒打大都會36歲老將卡拉斯科（Carlos Carrasco），敲出中外野二壘安打，並靠著祖利（Brandon Drury）的安打跑回球隊的第1分，大谷在第2局一壘有人2出局再度掃出右外野三壘安打，本季共累積8支，與皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）並列全聯盟最多。祖利也敲出長打再度送回大谷，天使在第2局灌進4分，取得5：0領先。

大谷翔平今天就完成單季100得分，這是他自2021年之後再度達成至少「100得分、100安、100局和100次三振」的紀錄。大谷翔平曾在2021年5項數據破百，分別繳出103得分、138安、100打點、130.1局、156次三振。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。