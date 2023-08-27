MLB》掃出第8支三壘打並列第一 大谷翔平再締4項「100」神紀錄

大谷翔平跑回2分，單季得分達到100，成為本季美聯最速球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天對戰大都會前兩打席都敲出長打，還跑回2分，他也成為美聯首位得分達100的選手，大谷翔平再度達成至少「100得分、100安、100局和100次奪三振」的紀錄。

大谷翔平今天首局首打席就棒打大都會36歲老將卡拉斯科（Carlos Carrasco），敲出中外野二壘安打，並靠著祖利（Brandon Drury）的安打跑回球隊的第1分，大谷在第2局一壘有人2出局再度掃出右外野三壘安打，本季共累積8支，與皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）並列全聯盟最多。祖利也敲出長打再度送回大谷，天使在第2局灌進4分，取得5：0領先。

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大谷翔平今天就完成單季100得分，這是他自2021年之後再度達成至少「100得分、100安、100局和100次三振」的紀錄。大谷翔平曾在2021年5項數據破百，分別繳出103得分、138安、100打點、130.1局、156次三振。

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