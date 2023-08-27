羽球世錦賽》爆冷逆轉中國頭號男雙 丹麥組合爭冠挑戰40年紀錄

丹麥組合逆轉勝。（取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕丹麥地主組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen） 昨在世界羽球錦標賽男雙四強爆冷逆轉中國頭號男雙、世界第3的王昶／梁偉鏗，賽後欣喜若狂、今天要力拚留下冠軍。

世界第11的丹麥男雙賽前未獲太多關注，昨卻以17：21、21：18、21：19在膠著的3局大戰存活下來，成為2013年後首度闖進世錦賽冠軍戰的男雙、除將挑戰成為2003年後第一對封王的丹麥男雙，也將力拚成為1983年後第一對在主場封王的丹麥組合。

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拉斯姆森受訪表示，第一局與第二局的前半段，中國組合都是表現較好的一方，但他們有地主優勢，「我們沒有什麼好輸的，場邊的觀眾跟氣氛不斷激勵我們，讓我們相信有機會逆轉、我們就是持續戰鬥。」

「我連作夢都不敢想到我們會贏球，我們在第一局苦苦掙扎，」拉斯姆森激動提到，「但我們想辦法找回狀態，多虧教練、球迷還有我們自己（才能贏球），我實在不知道我們怎麼辦到的。」

阿斯特魯普／拉斯姆森今將與南韓組合徐承宰／姜敏赫爭冠，雙方過去沒有交手紀錄。

丹麥組合逆轉勝。（取自BWF官網）

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