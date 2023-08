MLB》生涯頭一遭！單場雙長打+2盜 大谷翔平締隊史超狂紀錄

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天對戰大都會前兩打席分別敲出二壘安打和三壘安打,進帳1分打點,並跑回2分。大谷翔平在4局上盜壘2次,這是大谷生涯首場至少2支長打和2次盜壘的比賽。

大谷翔平今天前兩打席都敲出長打,首局首打席敲出二壘安打,第2局則是擊出帶有1分打點的三壘安打,本季共累積8支,與皇家小惠特(Bobby Witt Jr.)並列全聯盟最多。

大谷翔平4局上獲得四壞球保送,前3打席都上壘,他也發揮快腿在壘間的破壞力,接連盜上二三壘,本季共累積19盜,可惜隊友未能將他送回。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,這是大谷翔平生涯首度單場繳出至少2支安打和2次盜壘,他也成為自2014年坎崔克(Howie Kendrick)之後,再度達成這項紀錄的天使球員。

