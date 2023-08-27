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體育 棒球 MLB

MLB》世界的樂天女孩 時代廣場宣傳台灣珍珠奶茶節

2023/08/27 09:03

樂天女孩在時代廣場宣傳台灣珍珠奶茶節。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕本季大聯盟最後一個台灣日活動在紐約大都會隊舉行，也是最盛大的台灣日。大都會隊邀請樂天桃猿球團領隊浦韋青以及樂天女孩參加，今在台灣日前夕，隊長籃籃、巫苡萱、Yuri 、孟潔、林襄、雅涵、副總監小帆和團長壯壯受邀參加在時代廣場（Times Square）舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。

2017年首度在時代廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」，在8月26日（週六）強勢回歸。本年度在紐約多次舉辦街頭市集的TaiwanFest.NYC，將攜手「台灣珍珠奶茶節」，在時代廣場再次將這個台灣的特色飲品，帶給世界之都的民眾，今年更加入了來自台灣的珍寶-樂天女孩！

這次是疫情之後，紐約舉辦首次以珍珠奶茶為主題的活動。今年已舉辦過數次台灣市集，人山人海，代表人氣的復甦，今天樂天女孩受邀共襄盛舉，參與店家紛紛與樂天女孩合照，隊長籃籃說：「前兩天天氣不佳，結果今天天氣大放晴，表示紐約客喜愛台灣的陽光，快跟我們一起來逛台灣，台灣No.1！」。

紐約的華人店家齊聚一堂，團結一致 ，孟潔說：「謝謝大家邀請樂天女孩，我們一起在異鄉發揚台灣文化！今天一定要跟我們一起吃滷味、鹹酥雞、喝珍奶和甘蔗汁！」；苡萱和壯壯喝到台灣西瓜汁都表示：「快哭了！這樣的節慶一定要繼續辦下去！」

樂天女孩號召民眾可以上網購買試飲券，這樣便可以向各珍珠奶茶商家索取試飲杯。在品嘗完後，可再以優惠的價錢購買珍珠奶茶，同時還可在其它小吃攤位獲得折扣。最後繳回試飲券，還可以獲得由臺灣廠商生產的「動漫氣泡」乳酸飲料及抽獎的機會。

樂天女孩在時代廣場宣傳台灣珍珠奶茶節。（樂天桃猿提供）

樂天女孩在時代廣場宣傳台灣珍珠奶茶節。（樂天桃猿提供）

樂天女孩在時代廣場宣傳台灣珍珠奶茶節。（樂天桃猿提供）

樂天女孩在時代廣場宣傳台灣珍珠奶茶節。（樂天桃猿提供）

樂天女孩在時代廣場宣傳台灣珍珠奶茶節。（樂天桃猿提供）

樂天女孩在時代廣場宣傳台灣珍珠奶茶節。（樂天桃猿提供）

樂天女孩在時代廣場宣傳台灣珍珠奶茶節。（樂天桃猿提供）

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