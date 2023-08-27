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MLB》南韓強投柳賢振挨2轟無礙 5局飆5K0BB進帳第3勝（影音）

2023/08/27 10:10

柳賢振。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今在主場迎戰守護者，打線火力全開掃出11安，終場以8：3拿下勝利，繳出5局好投的柳賢振也收下本季第3勝。

柳賢振今在首局就遭到拉米瑞茲（Jose Ramirez）陽春砲狙擊，不過隊友火力來得很快，該局下藍鳥先靠小畢歇特（Bo Bichette）的安打追平比數，接著施奈德（Davis Schneider）從守護者先發投手艾倫（Logan Allen）手中夯出超前兩分砲，藍鳥取得3：1領先。

4局下藍鳥攻勢再起，查普曼（Matt Chapman）以及艾斯皮納（Santiago Espinal）的高飛犧牲打助隊再添2分，5局下柳賢振一顆66.2英里的曲球被佛里曼（Tyler Freeman）逮中，形成左外野方向陽春砲，守護者追到3分差。

柳賢振6局續投一上來就被敲安，接著藍鳥內野連續發生兩次失誤，讓守護者無人出局攻占滿壘，此時藍鳥決定換上中繼投手賈西亞（Yimi Garcia），讓柳賢振退場。

賈西亞登板後面對第一名打者就投出觸身球，免費奉送守護者1分，不過不記柳賢振責失，總計今主投5局被敲4安失掉3分、2責失，送出5次三振、沒有保送，藍鳥在7局再攻下3分保險分，柳賢振順利收下今年第3勝，賽後防禦率僅2.25。

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