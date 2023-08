MLB》連4戰夯長打！大谷翔平雙安4度上壘超神勇 天使奪2連勝

大谷翔平。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今日表現神勇,全場猛夯2支長打,還大秀飛毛腿跑出2盜,幫助天使以5:3擊敗大都會,勇奪2連勝。

大谷儘管右手肘尺側副韌帶(UCL)撕裂,本季不再投球,但依然以打者身分繼續上場,今打第2棒指定打擊,首打席就掃出二壘安打,隨後靠著隊友延續攻勢跑回分數,幫助天使先馳得點。

請繼續往下閱讀...

大谷2上第二打席再度建功,敲出右外野方向三壘安打,本季第8支三壘安打出爐,帶有1分打點,天使2局上半打了8個人次,灌進4分大局,擴大領先優勢。

Sho Triple

Shohei Ohtani triples in the 2nd inning against the New York Mets at Citi Field.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/6Osst0JTcI