MLB》連4戰夯長打！大谷翔平雙安4度上壘超神勇 天使奪2連勝

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今日表現神勇，全場猛夯2支長打，還大秀飛毛腿跑出2盜，幫助天使以5：3擊敗大都會，勇奪2連勝。

大谷儘管右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，本季不再投球，但依然以打者身分繼續上場，今打第2棒指定打擊，首打席就掃出二壘安打，隨後靠著隊友延續攻勢跑回分數，幫助天使先馳得點。

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大谷2上第二打席再度建功，敲出右外野方向三壘安打，本季第8支三壘安打出爐，帶有1分打點，天使2局上半打了8個人次，灌進4分大局，擴大領先優勢。

Sho Triple

Shohei Ohtani triples in the 2nd inning against the New York Mets at Citi Field.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/6Osst0JTcI — Anaheim Sports （@AnaheimSports1） August 26, 2023

大谷4上第三打席選到四壞保送，接著展現驚人腳程，盜完二壘再盜三壘，單局跑出2次盜壘成功，本季已累積19盜。

大都會4局下半攻下2分反撲，6下靠著沃格巴克（Daniel Vogelbach）轟出陽春砲再追回1分，不過後續天使牛棚成功守住領先優勢，最終天使以5：3拿下勝利。

大谷翔平第四打席敲出中外野飛球出局，第五打席被敬遠，全場3打數敲2安都是長打，連4戰有長打演出，貢獻1分打點、跑回2分，選到1保送、獲得1次敬遠，單場4度上壘，還有2次盜壘成功，賽後打擊率為0.307。

Sho Double

Angels Shohei Ohtani doubles in the 1st inning against the New York Mets at Citi Field.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/ambPAw87Ih — Anaheim Sports （@AnaheimSports1） August 26, 2023

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