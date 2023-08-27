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亞運》「與F3拉開差距的機會」安洗瑩力拚首金 韓媒點出1關鍵能力

2023/08/27 15:10

陳雨菲（左起）、山口茜、戴資穎、安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕杭州亞運下月點燃戰火，21歲的世界球后安洗瑩被視為南韓在羽球項目的奪金希望，受到該國媒體高度期待，韓媒今撰文報導她的蛻變與崛起。

《韓聯社》近期推出亞運系列報導，點名該國有機會奪牌的重點選手，今天輪到羽球世界球后安洗瑩，文中一開始就如此寫道，「改變江山可能需要10年，但對安洗瑩來說，5年就夠了。」

所謂5年，指的是安洗瑩在上一屆、2018年雅加達亞運首輪就遭到中國陳雨菲直落二淘汰的失利。安洗瑩從那戰開始，吞下對陳雨菲的7連敗，包括在2020東京奧運8強敗北，讓她曾形容陳雨菲就像「一道永遠翻不過的牆」。

不過在昨天的2023丹麥世界羽球錦標賽女單4強，安洗瑩以直落二擊敗陳雨菲，這已經是今年她對戰的第4勝，生涯對戰來到6勝10敗，實力早就不可同日而語。

《韓聯社》在文中指出，在擊敗天敵陳雨菲後，安洗瑩現在已經沒有「沒贏過的選手」，如今比賽多了不少的自信和從容，南韓在上次亞運羽球項目空手而歸、寫下40年難堪紀錄，安洗瑩將力拚成為1994年廣島亞運方銖賢後，時隔29年的南韓女單冠軍。

報導最後提到，亞運是安洗瑩與「F4」其他三位好手山口茜、戴資穎、陳雨菲拉開差距的機會，而關鍵就在她的攻擊表現。報導認為，安洗瑩的優勢是體力和以柔軟度為基礎的球場覆蓋能力，若攻擊端更犀利，就可以分別擊敗這三位風格不同的競爭者。

南韓女單教練成池鉉受訪表示，比起殺球的力量，她更注重安洗瑩的準度與速度，「她還有很多潛力、正在一步步踏實地成長。」

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