中職》生涯歷經高低起伏又與傷搏鬥 伍鐸對低潮「寶貴經驗」有感而發

伍鐸。（資料照，記者林正堃）

〔記者林宥辰／台北報導〕因為肩膀傷勢，味全龍隊洋投伍鐸5月20日之後就沒有再出賽，養傷期間，龍隊在不確定伍鐸能否歸隊的狀況下，找來另一位洋投拓克士。不過，伍鐸的經驗值還是令教練團信任，在數度練投無礙之後，目前他在8月底前獲得留用機會頗大。

伍鐸說，歷經數次牛棚跟幾次投打實戰，他的用球已達55到60球，且目前他的球速狀況不錯，甚至比過往要好，復原狀況正常。

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伍鐸2015年起來台發展，當時效力中信兄弟，曾是2018年勝投王，2019年轉戰富邦悍將後，卻歷經過一勝難求、單季2勝12敗低潮。龍隊在2021年延攬他，他一度回歸穩定，今年卻又遇到傷勢。

對於近幾年高低潮，伍鐸說：「我從幾年前的低潮中學到一件事，那就是若太過分重視自己生涯的低點，那就會開始懷疑自己，甚至看不起自己好的時候。我試著挑戰自己，跳脫原本的思考並重新強化自己。我9年來沒有受這樣的大傷，現在在面對其他人面對的事，我想把危機視為轉機。」

伍鐸認為，幾年前的低潮，如今他回想起來，反而是寶貴的經驗，他說：「歷經幾年前的糾結，首先要謝謝味全龍願意再給我機會，而我會想證明給大家看，健康的我還是能夠回到原本身手，再次為球隊貢獻。」

洋將大限前，伍鐸說，他沒辦法決定教練團選中誰，他能做的是不愧於己，盡量保持身手且證明自己。

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