中職Live》王勝偉猛打賞+勝利打點！ 悍將橫掃味全登頂龍頭

第九局（悍將4：2龍）

9下，悍將換上終結者曾峻岳登板。李展毅被三振，張政禹被三振，李凱威選到四壞保送上壘，郭天信敲安上壘，一、二壘有跑者。代打林智勝被三振，富邦悍將登上龍頭。

曾峻岳單局飆出3K關門成功。（記者方賓照攝）

9上，悍將三上三下。

第八局（悍將4：2龍）

8下，悍將換投：富藍戈。2出局後陳品捷敲安上壘，蔣少宏右外野飛球出局。

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8上，葉子霆敲安上壘，李宗賢犧牲觸擊，王維中傳二壘來不及，一、二壘有跑者。王勝偉犧牲觸擊沒點到，不過葉子霆成功跑上三壘，形成一、三壘有人的局面，王勝偉三壘滾地球打回超前分。張進德敲安，一、三壘有跑者。張進德安打後疑似身體不適退場，代跑上來的戴培峰在范國宸打擊時盜上二壘。范國宸敲安進帳打點，一、三壘有跑者，味全龍換投。林凱威登板，申皓瑋內野高飛球出局。王正棠右外野方向飛球出局。

第七局（悍將2：2龍）

7下，悍將換投：王尉永。龍隊三上三下。

7上，龍隊換投：王維中。悍將三上三下。

第六局（悍將2：2龍）

6下，悍將換投：岳少華。劉基鴻內野安打，瑪仕革斯選到四壞保送，悍將直接選擇換投。陳冠勳接替登板。陳品捷三壘犧牲觸擊結果跑成內野安打形成滿壘。悍將發起挑戰，挑戰失敗維持原判。蔣少宏敲出三壘滾地球，三壘手傳本壘，捕手傳一壘安全上壘，裁判決定觀看重播。蔣少宏因跑在三呎線內出局，2出局，二、三壘有跑者。陳冠勳暴投丟分，三壘有跑者。李展毅敲出生涯首安追平比數。張政禹被三振，三出局。

李展毅生涯首安出爐幫助球隊追平比數。（記者方賓照攝）

丘昌榮。（記者方賓照攝）

6上，首棒打者李宗賢敲出三壘安打，王勝偉左外野方向二壘安打，幫助悍將突破兩對平手僵局。張進德中外野飛球出局，王勝偉上三壘。范國宸右外野高飛犧牲打。申皓瑋游擊滾地球出局。

王勝偉。（記者方賓照攝）

第五局（悍將 0：0 龍）

5下，李凱威敲安上壘，郭天信左外野飛球被申皓瑋美技飛撲接殺，林孝程雙殺打，三出局。

5上，悍將三上三下。

第四局（悍將 0：0 龍）

4下，龍隊三上三下。

4上，1出局後申皓瑋敲出中間方向穿越安打，王正棠一壘滾地球形成野手選擇上壘，龍隊發動挑戰。挑戰成功形成雙殺，三出局。

第三局（悍將 0：0 龍）

3下，李凱威選到四壞保送上壘，郭天信犧牲觸擊護送跑者上二壘，林孝程一壘滾地球出局，跑者上三壘，劉基鴻選到四壞保送上壘，一、三壘有跑者。瑪仕革斯．俄霸律尼選到保送形成滿壘。陳品捷滾地出局，三出局。

3上，2出局後王勝偉敲出左外野方向二壘安打，張進德左外野深遠飛球，林孝程美技接殺，三出局。

郭郁政。（記者方賓照攝）

第二局（悍將 0：0 龍）

2下，1出局後陳品捷一壘安打上壘，蔣少宏觸身球上壘。一、二壘有跑者，李展毅被三振，張政禹一壘滾地球出局。

2上，2出局後，龍隊將用球數達28球的徐若熙換下場。郭郁政接替登板三振王苡丞，三出局。

徐若熙1.2局退場，最快球速154公里。（記者方賓照攝）

第一局（悍將 0：0 龍）

1下，2出局後林孝程敲出右外野方向落地安打上壘，江國豪三振劉基鴻，三出局。

1上，李宗賢三壘滾地出局，王勝偉敲出左外野方向安打上壘，張進德右外野方向落地安打，龍隊叫出暫停。范國宸被觸身球保送形成滿壘。申皓瑋敲出三壘方向雙殺打，三出局。

徐若熙。（記者方賓照攝）

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富邦悍將先發打序：

1 李宗賢 3B

2 王勝偉 SS

3 張進德 C

4 范國宸 1B

5 申皓瑋 LF

6 王正棠 RF

7 林哲瑄 CF

8 王苡丞 DH

9 葉子霆 2B

先發投手：江國豪

江國豪。（記者方賓照攝）

味全龍先發打序：

1 李凱威 2B

2 郭天信 CF

3 林孝程 LF

4 劉基鴻 3B

5 瑪仕革斯．俄霸律尼 1B

6 陳品捷 RF

7 蔣少宏 C

8 李展毅 DH

9 張政禹 SS

先發投手：徐若熙

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