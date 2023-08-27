晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

登峰造極排球》沒體育班的HVL冠軍鶯歌工商 本屆換血養經驗

2023/08/27 16:29

鶯歌工商力退南湖高中。（官方提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕2023年登峰造極青年排球邀請賽今天進行第二天賽程，上屆奪HVL高中排球聯賽女子組冠軍的鶯歌工商，以25：15、25：17、25：16力退南湖高中。

鶯歌教練劉忠賢表示，球隊氣氛很好孩子打起球來開心、歡樂，「我蠻期待她們接下來的表現。」

鶯歌上季奪HVL冠軍，只是奪冠陣容大多是三年級，因此也算是收割年，如今面臨換血，劉忠賢表示：「今年主要都是換新血了，其實接下來我們的想法就是磨練，來培養這些這些新血。」

劉忠賢透露，其實可以看得出來這批球員不會害怕，而且打球也蠻歡樂的、蠻開心的，氛圍蠻好的，「我蠻期待她們接下來的表現。」

特別的是，鶯歌球員並非在體育班就讀，劉忠賢說，球員都在職業類科，例如廣告設計科、資料處理科，主要是希望說，這些球員能學到一技之長，然後在術科、球技，也能得到她們想要的目標。

鶯歌暑假並沒有特別的參加盃賽磨練，但有到馬來西亞移地訓練。鶯歌上季在登峰造極和HVL雙雙拿冠軍，劉忠賢表示，因去年登峰造極第一次參加就拿到冠軍，所以希望說，藉由去年的經驗來勉勵學妹，當做一個目標；HVL部分，透過上一屆學姐來傳承給學妹，「所以經驗上的傳承，我覺得蠻重要的。」

鶯歌工商教練劉忠賢。（官方提供）

鶯歌工商力退南湖高中。（官方提供）

鶯歌工商力退南湖高中。（官方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。