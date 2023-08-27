登峰造極排球》沒體育班的HVL冠軍鶯歌工商 本屆換血養經驗

鶯歌工商力退南湖高中。（官方提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕2023年登峰造極青年排球邀請賽今天進行第二天賽程，上屆奪HVL高中排球聯賽女子組冠軍的鶯歌工商，以25：15、25：17、25：16力退南湖高中。

鶯歌教練劉忠賢表示，球隊氣氛很好孩子打起球來開心、歡樂，「我蠻期待她們接下來的表現。」

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鶯歌上季奪HVL冠軍，只是奪冠陣容大多是三年級，因此也算是收割年，如今面臨換血，劉忠賢表示：「今年主要都是換新血了，其實接下來我們的想法就是磨練，來培養這些這些新血。」

劉忠賢透露，其實可以看得出來這批球員不會害怕，而且打球也蠻歡樂的、蠻開心的，氛圍蠻好的，「我蠻期待她們接下來的表現。」

特別的是，鶯歌球員並非在體育班就讀，劉忠賢說，球員都在職業類科，例如廣告設計科、資料處理科，主要是希望說，這些球員能學到一技之長，然後在術科、球技，也能得到她們想要的目標。

鶯歌暑假並沒有特別的參加盃賽磨練，但有到馬來西亞移地訓練。鶯歌上季在登峰造極和HVL雙雙拿冠軍，劉忠賢表示，因去年登峰造極第一次參加就拿到冠軍，所以希望說，藉由去年的經驗來勉勵學妹，當做一個目標；HVL部分，透過上一屆學姐來傳承給學妹，「所以經驗上的傳承，我覺得蠻重要的。」

鶯歌工商教練劉忠賢。（官方提供）

鶯歌工商力退南湖高中。（官方提供）

鶯歌工商力退南湖高中。（官方提供）

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