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中職Live》艾士特7.1局好投！ 兄弟擊敗統一奪3連勝

2023/08/27 20:03

第九局（獅1：2兄弟）

9上，兄弟更換投手呂彥青，統一打線三上三下，比賽結束。

第八局（獅1：2兄弟）

8上，一出局後，林靖凱左外野落地安打，兄弟更換投手吳俊偉，跑者遭牽制，兄弟提出挑戰後改判出局，陳傑憲游擊滾地球出局。

8下，統一更換投手楊孟沅，一出局後，陳文杰右外野安打，高宇杰中外野安打，統一更換投手李其峰，張仁瑋二壘滾地球形成雙殺。

第七局（獅1：2兄弟）

7上，統一打線三上三下。

7下，統一更換投手黃竣彥，江坤宇四壞保送，詹子賢一壘滾地球形成雙殺，周思齊二壘飛球出局。

第六局（獅1：2兄弟）

6上，陳傑憲左外野落地安打，陳重廷犧牲觸擊失敗，二壘跑者出局，蘇智傑三振出局，跑者盜壘成功，陳鏞基右外野飛球出局。

6下，統一更換投手江承峰，兄弟打線三上三下。

第五局（獅1：2兄弟）

5上，統一打線三上三下。

5下，一出局後，詹子賢四壞保送，周思齊四壞保送，許基宏四壞保送，統一更換投手林子崴，陳文杰三振出局，高宇杰三振出局。

第四局（獅1：2兄弟）

4上，陳傑憲左外野二壘打，陳重廷左外野安打，二壘跑者回來得分，蘇智傑游擊平飛球出局，陳鏞基右外野落地安打，郭阜林二壘滾地球出局，林安可三振出局。

陳重廷1分打點安打。（記者林正堃攝）

4下，高宇杰四壞保送，張仁瑋犧牲觸擊，王威晨游擊飛球出局，岳政華三壘飛球出局。

第三局（獅０：2兄弟）

3上，統一打線三上三下。

3下，一出局後，周思齊四壞保送，許基宏中外野飛球出局，陳文杰左外野飛球出局。

第二局（獅０：2兄弟）

2上，統一打線三上三下。

2下，1出局後，許基宏右外野陽春砲，陳文杰中外野陽春砲，高宇杰三壘滾地球出局，張仁瑋左外野安打，王威晨中右外野二壘打，岳政華遭觸身球，江坤宇左外野飛球出局。

許基宏、陳文杰背靠背開轟。（記者林正堃攝）

許基宏、陳文杰背靠背開轟。（記者林正堃攝）

許基宏、陳文杰背靠背開轟。（記者林正堃攝）

第一局（獅０：０兄弟）

1上，統一打線三上三下。

1下，王威晨右外野落地安打，岳政華中間方向野手選擇，江坤宇犧牲觸擊失敗，三壘跑者出局，二壘跑者盜壘失敗，詹子賢左外野飛球出局。

統一獅先發打序

1 陳傑憲 CF
2 陳重廷 2B
3 蘇智傑 LF
4 陳鏞基 3B
5 郭阜林 1B
6 林安可 DH
7 林岱安 C
8 唐肇廷 RF
9 林靖凱 SS

先發投手：江承諺

江承諺。（記者林正堃攝）

中信兄弟先發打序

1 王威晨 3B
2 岳政華 CF
3 江坤宇 SS
4 詹子賢 LF
5 周思齊 DH
6 許基宏 1B
7 陳文杰 RF
8 高宇杰 C
9 張仁瑋 2B

先發投手：艾士特

艾士特。（記者林正堃攝）

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