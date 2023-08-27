中職》「不想再對到他！」兄弟強投艾士特吐露真心話

中信兄弟洋投艾士特獲得單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟超強洋投艾士特今天先發7.1局僅掉1分，率隊以2：1擊敗統一獅，奪下3連勝。他雖然用拿手武器橫掃滑球（Sweeper）K掉林安可和蘇智傑，卻唯獨對陳傑憲沒轍，賽後直呼，「不想再對上他！」

艾士特K掉獅隊外野2帥，卻被陳傑憲在4、6局敲安，8局更因為被敲安後要對決他，被教練團換下場。艾士特說，4局是自己失投，6局投差了2顆球的壞球還被打，「我已經不知道那個打席還可以做什麼，今天被3支2，不想再對上他。」

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在4局被陳傑憲和陳鏞基敲安掉分後，艾士特仍用拿手武器三振林安可，化解危機，將傷害降至最小，他說，自己生涯大部分是中繼投手，對面對危機是滿有幫助的，「這情況是需要製造揮空，也剛好是對上左打。」

擁有超強武器球橫掃滑球，艾士特坦言對左打很常丟，但也要試著搭配其他球種，讓打者猜不到，「今天有個很大的重點，跟捕手宇杰想法都是一致的，跟他前面3場也都有很好的搭配。」

然而，也因生涯大部分都是中繼，今天投了96球、7.1局不僅是中職生涯最多，也是很久沒達到的局數，艾士特笑說，如果投滿8局，前次投這麼長要追溯至大學，「當下我也不想被換掉，但明天可能會滿痠痛的。」

中信兄弟洋投艾士特。（記者林正堃攝）

中信兄弟洋投艾士特獲得單場MVP。（記者林正堃攝）

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