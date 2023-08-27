MLB》阿隆索又被砸、觸身球成國聯最多 讓大都會教頭很不滿

大都會強打阿隆索挨觸身球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今天在第8局挨球吻，被打中脖子附近的位置，讓阿隆索相當不滿，兩隊板凳一度清空，大都會最後在主場以3比5輸球。對於阿隆索的脖子再度被砸中，讓大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）很不滿，「我對此感到不高興，一點也不開心。」

天使投手索利安諾（Jose Soriano）在第8局投球時丟一顆86.2英里的曲球失投，打中阿隆索的脖子，讓阿隆索一度倒地，他起身後怒瞪索利安諾，並和天使大物捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）發生爭吵，雙方板凳也清空，但沒有發生嚴重衝突。

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這是阿隆索今年第17次挨觸身球是全國家聯盟最多，而且阿隆索在今年6月曾被勇士投手摩頓（Charlie Morton）丟觸身球砸中手腕，讓他因此缺陣8場比賽。

「這並不是第一次發生這種事情。」大都會球星林多（Francisco Lindor）表示，這可能是阿隆索加入大都會後，第5次被打中頭部附近的位置，「我能理解Pete的反應，我會永遠支持他，那球是不幸的，希望這種情況不要再發生...我們只是嘗試在場上保持安全，無論發生什麼，我都支持Pete。」

修瓦特說，「現在每個人拚球速，在比賽中的任何地方，他們的牛棚，其他的牛棚，隨之而來就是缺乏控球，伴随而来的是人們被打中，這對比賽不是好事情。」修瓦特說，「你每晚看到棒球界各個地方，有球員閃躲100英里的速球，特別是Pete。我對此一點也不高興，一點也不開心。相信我，我正努力不說些什麼，但是Pete和其他人一樣，不得不面對這件事。」

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