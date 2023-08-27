晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》阿隆索又被砸、觸身球成國聯最多 讓大都會教頭很不滿

2023/08/27 18:56

大都會強打阿隆索挨觸身球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今天在第8局挨球吻，被打中脖子附近的位置，讓阿隆索相當不滿，兩隊板凳一度清空，大都會最後在主場以3比5輸球。對於阿隆索的脖子再度被砸中，讓大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）很不滿，「我對此感到不高興，一點也不開心。」

天使投手索利安諾（Jose Soriano）在第8局投球時丟一顆86.2英里的曲球失投，打中阿隆索的脖子，讓阿隆索一度倒地，他起身後怒瞪索利安諾，並和天使大物捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）發生爭吵，雙方板凳也清空，但沒有發生嚴重衝突。

這是阿隆索今年第17次挨觸身球是全國家聯盟最多，而且阿隆索在今年6月曾被勇士投手摩頓（Charlie Morton）丟觸身球砸中手腕，讓他因此缺陣8場比賽。

「這並不是第一次發生這種事情。」大都會球星林多（Francisco Lindor）表示，這可能是阿隆索加入大都會後，第5次被打中頭部附近的位置，「我能理解Pete的反應，我會永遠支持他，那球是不幸的，希望這種情況不要再發生...我們只是嘗試在場上保持安全，無論發生什麼，我都支持Pete。」

修瓦特說，「現在每個人拚球速，在比賽中的任何地方，他們的牛棚，其他的牛棚，隨之而來就是缺乏控球，伴随而来的是人們被打中，這對比賽不是好事情。」修瓦特說，「你每晚看到棒球界各個地方，有球員閃躲100英里的速球，特別是Pete。我對此一點也不高興，一點也不開心。相信我，我正努力不說些什麼，但是Pete和其他人一樣，不得不面對這件事。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。