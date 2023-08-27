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男籃世界盃》NBA球星不是蓋的！湯斯創30年紀錄率多明尼加2連勝

2023/08/27 18:16

湯斯24分、11籃板5助攻助隊擊敗義大利。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA灰狼一哥湯斯（Karl-Anthony Towns）今天在世界盃男籃賽，繳出24分、11籃板及5助攻，以及費利茲（Andrés Feliz）狂砍7顆三分球也斬獲24分，攜手率多明尼加以87：82氣走義大利，在小組賽取得2連勝，非常有機會以分組第1之姿晉級第二輪。

多明尼加首節打完雖然落後6分，但第二節就展開反擊，以及第三節更是單節進帳31分，成功後來居上，至於義大利在第四節雖然又追到3分落後，可惜依舊功虧一簣。

多明尼加最強主將就是湯斯，前役對地主菲律賓就有26分、10籃板，今日對上義大利又是「雙十」成績單，而費利茲更是變成神射手，在三分線出手10次命中7球，另外20歲的蒙特羅（Jean Montero）也有12分、9助攻及6籃板。

費利茲投進7記三分球。（歐新社）

值得一提的是，湯斯連兩場得分至少20分、籃板至少10個，跟前菲律賓歸化球員布拉契（Andray Blatche），是過去30年第2位在前兩場能有如此表現的球員。

多明尼加連勝菲律賓、義大利取得2連勝，義大利則是1勝1敗，而多明尼加第一輪小組賽最後一場將對上安哥拉，唯一目標就是贏下3連勝，前進第二輪。不過，菲律賓若在今晚擊敗安哥拉，多明尼加就能提前鎖定分組第1。

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