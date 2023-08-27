男籃世界盃》不是德軟！施洛德變超級球員轟30分 率德國贏澳洲

施洛德（左）轟下30分。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕澳洲、德國今天在世界盃男籃賽小組賽狹路相逢，兩隊共有13位NBA球員，賽事打得也特別激烈，德國靠著「德國王」施洛德（Dennis Schröder）轟30分，最終以85：82氣走澳洲，奪下2連勝。

此仗最大看點是世界級後衛「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）、和「德國王」施洛德同場較勁，施洛德猛轟30分外帶8助攻，展現世界級後衛身手，數據勝過米爾斯的21分、6助攻，也帶隊贏球，面子、裡子雙贏。

請繼續往下閱讀...

米爾斯。（法新社）

米爾斯在上半場以10投7中，包括3顆三分球，半場17分進帳，不過德國核心人物施洛德上半場轟18分外帶5助攻，助德國49：44領先。

澳洲在第三節單節22：13反擊，帶著4分領先進入第四節，而德國末節先打出10：0攻勢又超前，雙方持續你來我往，在最後兩分鐘，德國以81：79領先，而澳洲靠效力雷霆的吉迪（Josh Giddey）擺進2分又追平，而施洛德46秒又是直接殺入禁區擺入2分，但吉迪雖然2罰中1，但施洛德卻發生一腳踩出界發生失誤，只是米爾斯又發生失誤，也敗掉這場比賽。

德國連勝日本、澳洲，在小組賽取得2連勝，且只要晚間日本贏芬蘭，德國就能鎖定分組第1，而澳洲則是1勝1敗，袋鼠軍團在最後一場必須擊敗日本，才有機會挺進下一輪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法