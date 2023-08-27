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羽球世錦賽》南韓徐承宰／蔡侑玎扳倒中國最強混雙 終結9連敗摘金牌

2023/08/27 19:23

南韓混雙徐承宰／蔡侑玎今天在世界羽球錦標賽擊敗中國「雅思」組合奪冠。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕南韓混雙徐承宰／蔡侑玎今天在世界羽球錦標賽完成不可能的任務，以21：17、10：21、21：18扳倒世界第1中國組合鄭思維／黃雅瓊，不僅終結對戰9連敗，更成為20年首組奪世界冠軍的南韓混雙。

世界排名第5的徐承宰／蔡侑玎本季拿下泰國大師賽、全英公開賽亞軍，其中在全英賽決賽就是栽在鄭思維／黃雅瓊拍下，另外南韓組合在今年蘇迪曼盃也是3局遭中國組合逆轉。

面對天敵鄭思維／黃雅瓊，徐承宰／蔡侑玎今天先下一城，但第二局卻被扳平，且分數又十分懸殊。不過，徐承宰／蔡侑玎在決勝局拿出競爭力，並取得7：1領先，只是中國組合追得很緊，甚至也化解3個賽末點，但徐承宰扛住壓力，最後利用強力殺球讓對手措手不及，幫助南韓再奪混雙世界冠軍。

南韓前次拿下世錦賽混雙冠軍是2003年金東文／羅景民，如今徐承宰／蔡侑玎首次突破強敵拿下對戰首勝，成功登頂。

此外，徐承宰將在壓軸登場的男雙決賽攜手姜敏赫，大戰地主組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），挑戰單屆包辦兩金的壯舉。

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