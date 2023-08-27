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日職》王柏融先發選1保送 清宮開轟+猛打賞助火腿相隔43天擺脫墊底

2023/08/27 19:56

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣大王」王柏融今天擔任先發第8棒指定打擊，全場1打數未敲安，靠選到1次保送上壘，第6局就被換代打退場。日本火腿靠著清宮幸太郎3安猛打賞，外加一發陽春砲，最後在客場以4比3擊敗西武獅。

王柏融前兩打席對決西武「潛水艇」與座海人，首打席選到保送上壘，第二打席則是敲二壘上空飛球遭接殺。總計王柏融1打數沒有敲安，賽後打擊率為3成。

日本火腿首局先靠清宮幸太郎的陽春砲先馳得點，這是清宮本季第10轟。西武在2局下單局5安拿2分超前比數。火腿3局上靠萬波中正的適時二壘安打，追成2比2平手。火腿在第6局靠五十幡亮汰的關鍵內野安打、以及清宮幸太郎的適時安打，單局拿2分逆轉戰局。

火腿第9局下派出終結者田中正義登板，2出局後連續被敲2安，包含西武柘植世那敲帶有1分打點的二壘安打，追至1分差。田中正義及時三振西武洋砲佩頓（Mark Payton），驚險守住勝利。總計田中正義後援1局被敲3安失1分，摘得本季第21次救援成功，賽後防禦率為2.93。

日本火腿左投上原健太主投6局失2分，摘得本季第3勝。日本火腿贏球後，排名升至太平洋聯盟第五，這是火腿隊自7月15日、相隔43天後，再度擺脫洋聯墊底位置。西武則是跌到洋聯最後一名。

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