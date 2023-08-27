男籃世界盃》太狠！加拿大送破紀錄44助攻 狂電亞洲黎巴嫩55分

吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕來自亞洲的黎巴嫩今天在世界盃男籃賽受到震撼教育，以73：128不敵加拿大，吞下2連敗，而加拿大11人上場有9人得分雙位數，且球員更全場不停秀扣藍，凸顯亞洲籃球實力跟歐美球隊仍有極大差距。

黎巴嫩在亞洲屬勁旅，也有歸化球員史佩爾曼（Omari Spellman）坐鎮，只是他近期身材變得臃腫，此仗雖然攻下全隊最高16分，但單憑他一人能力還是無法率隊抗衡加拿大。

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加拿大本屆眾星雲集，包含7位NBA球員巴瑞特（RJ Barrett）、布魯克斯（Dillon Brooks）、道特（Luguentz Dort）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、歐利尼克（Kelly Olynyk）、鮑威爾（Dwight Powell）以及沃克（Nickeil Alexander-Walker），其中道特此仗也沒有上場。

加拿大此仗多點開花，團隊共送出44助攻，刷新世界盃紀錄，而雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大上場17分鐘，繳出12分、5籃板、5助攻，巴瑞特進帳17分，歐利尼克12分、布魯克斯10分、沃克12分，周志豪（Zach Edey）6投6中拿12分，海恩斯（Trae Bell-Haynes）15分、8助攻，亞歷山大（Kyle Alexander）10分，艾吉姆（Melvin Ejim）13分。

巴瑞特。（路透）

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