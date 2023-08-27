晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦悍將橫掃味全龍戰績「超車」 登頂下半季龍頭！

2023/08/27 20:33

王勝偉猛打賞外加勝利打點。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今作客天母，和味全龍系列戰最後一場，兩隊打得激烈，富邦悍將王勝偉上演單場猛打賞，6局上的安打帶打點一度讓球隊先馳得點、8局再擊出滾地球帶1分打點再讓球隊超前，富邦終場4:2擊敗味全，兩隊賽前只差半場，富邦橫掃味全並「超車」成為下半季龍頭，味全則吞4連敗。

龍隊先發投手徐若熙自8月初首度復健賽飆速156公里開始，按部就班進行復健賽規劃，直到今天終於重返一軍舞台，是他睽違674天之後再次登上一軍。

徐若熙復出首戰，投1.2局、用28球，投出1次四死球和2安打都出現在首局，任內未投出任何三振，轉播單位測得最快球速是154公里。

徐若熙首局被王勝偉、張進德接連敲安，又對范國宸投出觸身球，一度造成滿壘危機，但製造雙殺化解，次局在接連解決王正棠和林哲瑄之後，被教練換下，由郭郁政接手。

徐若熙1.2局無失分，最快球速154公里。（記者方賓照攝）

雙方前5局都僅有零星攻勢，6局上，富邦首位打者李宗賢就敲出三壘安打，接著王勝偉再補上二壘打，富邦悍將先馳得點，而這也是王勝偉此役第3支安打，猛打賞演出。富邦該半局又靠范國宸高飛犧牲打搶攻分數，單局得到2分。

王勝偉。（記者方賓照攝）

富邦悍將先發投手江國豪，交出5局無失分佳績，6局交給岳少華接手，他被劉基鴻擊出內野安打後，保送瑪仕革斯．俄霸律尼。富邦再換投為陳冠勳，陳品捷執行犧牲觸擊，形成內野安打，此時富邦申請電視輔助判決，判決為原判後，總教練丘昌榮又向裁判理論，認為陳品捷跑在三呎線內。

丘昌榮因三呎線爭議向裁判抗議。（記者方賓照攝）

下一棒打者蔣少宏擊出的滾地球，富邦捕手張進德傳向一壘後，同樣造成三呎線及妨礙守備與否爭議，這回裁判在檢視重播後，認定蔣少宏妨礙守備出局。兩出局後，龍隊反而先靠暴投取1分，再靠李展毅生涯首安追平。

李展毅敲出生涯首安追平比數。（記者方賓照攝）

8局上，面對王維中，富邦葉子霆敲安，李宗賢的犧牲觸擊，王維中選擇傳二壘封殺卻造成野手選擇，兩跑者皆上壘。王勝偉接著擊出的滾地球，三壘手劉基鴻只能選擇傳一壘，三壘跑者回壘得到超前分。張進德、范國宸接連安打，其中范國宸安打帶1分打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。