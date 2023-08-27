中職》富邦悍將橫掃味全龍戰績「超車」 登頂下半季龍頭！

王勝偉猛打賞外加勝利打點。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今作客天母，和味全龍系列戰最後一場，兩隊打得激烈，富邦悍將王勝偉上演單場猛打賞，6局上的安打帶打點一度讓球隊先馳得點、8局再擊出滾地球帶1分打點再讓球隊超前，富邦終場4:2擊敗味全，兩隊賽前只差半場，富邦橫掃味全並「超車」成為下半季龍頭，味全則吞4連敗。

龍隊先發投手徐若熙自8月初首度復健賽飆速156公里開始，按部就班進行復健賽規劃，直到今天終於重返一軍舞台，是他睽違674天之後再次登上一軍。

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徐若熙復出首戰，投1.2局、用28球，投出1次四死球和2安打都出現在首局，任內未投出任何三振，轉播單位測得最快球速是154公里。

徐若熙首局被王勝偉、張進德接連敲安，又對范國宸投出觸身球，一度造成滿壘危機，但製造雙殺化解，次局在接連解決王正棠和林哲瑄之後，被教練換下，由郭郁政接手。

徐若熙1.2局無失分，最快球速154公里。（記者方賓照攝）

雙方前5局都僅有零星攻勢，6局上，富邦首位打者李宗賢就敲出三壘安打，接著王勝偉再補上二壘打，富邦悍將先馳得點，而這也是王勝偉此役第3支安打，猛打賞演出。富邦該半局又靠范國宸高飛犧牲打搶攻分數，單局得到2分。

王勝偉。（記者方賓照攝）

富邦悍將先發投手江國豪，交出5局無失分佳績，6局交給岳少華接手，他被劉基鴻擊出內野安打後，保送瑪仕革斯．俄霸律尼。富邦再換投為陳冠勳，陳品捷執行犧牲觸擊，形成內野安打，此時富邦申請電視輔助判決，判決為原判後，總教練丘昌榮又向裁判理論，認為陳品捷跑在三呎線內。

丘昌榮因三呎線爭議向裁判抗議。（記者方賓照攝）

下一棒打者蔣少宏擊出的滾地球，富邦捕手張進德傳向一壘後，同樣造成三呎線及妨礙守備與否爭議，這回裁判在檢視重播後，認定蔣少宏妨礙守備出局。兩出局後，龍隊反而先靠暴投取1分，再靠李展毅生涯首安追平。

李展毅敲出生涯首安追平比數。（記者方賓照攝）

8局上，面對王維中，富邦葉子霆敲安，李宗賢的犧牲觸擊，王維中選擇傳二壘封殺卻造成野手選擇，兩跑者皆上壘。王勝偉接著擊出的滾地球，三壘手劉基鴻只能選擇傳一壘，三壘跑者回壘得到超前分。張進德、范國宸接連安打，其中范國宸安打帶1分打點。

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