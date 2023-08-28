MLB》紐媒寫給大谷的公開信 「穿條紋衣，你能單季70轟！」

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平日前確定右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，「投手大谷」本季將關機，繼續以「打者翔平」出賽。由於大谷翔平季後將成為自由球員，屆時將上演「大谷爭奪戰」。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）撰文寫給大谷的一封公開信，希望大谷翔平能加入紐約的球隊，不論是洋基或大都會。

海曼在這篇文章的標題寫著「給大谷翔平的公開信：這些事你為何需要考慮紐約的原因」，開頭就提到大谷在這個時刻不接受媒體訪問，但沒關係，即使手肘受傷，仍在昨天面對大都會的比賽中，擊出115英里的擊球，「這告訴我們需要知道的一切。」

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海曼在這封「公開信」中提到，大谷仍沒有解釋6年前選擇「面試」的7支球隊，以及為何最終選擇加入天使隊，但他不責怪大谷的選擇，加州橘郡是個好地方，「對你來說更重要的是，天使隊提供指定打擊（DH）選項，並且願意按照你的意願使用你。」

「我聽說你6年前拜訪洋基隊時，你向他們建議，雖然你喜歡這支球隊，但你無法在大城市中看到自己。在你把洋基隊從名單中剃除之前，似乎證實了你對他們所說的話。」海曼寫道。

大谷翔平。（資料照，今日美國）

海曼認為，如果大谷全心投入棒球、致力於棒球場上取得偉大成就，請考慮大都會或是洋基，「我聽說，在紐約成為棒球明星再好不過了，你將會受到無與倫比的尊敬。」

海曼提到，大谷似乎不在乎金錢，但若在乎的話，「我想我不用告訴你，大都會隊老闆寇恩（Steve Cohen）擁有最多的財富，和最強烈的贏球慾望（和教士並列）。」海曼指出，紐約也是最具潛力獲得商業收入的地方，看看洋基傳奇球星基特（Derek Jeter），並認為大谷可能成為第一位億萬富翁的棒球運動員。

「如果你在意自己的數據，你在洋基球場的數據可能會比其他地方更好，沒有多少球場能夠容納住你的長打，但只要你把球用力拉打，在洋基球場就會飛出去。穿上條紋球衣，你可以成為第一位合法打出70轟的打者。」

海曼指出，大都會有時候看起來很像東岸的天使隊，一支命途多舛的球隊。但在這個新的管理團隊領導下，他們正盡一切努力成為一支常勝球隊；至於洋基隊，過去25年中沒有其他球隊能比他們取得更多勝多敗少的賽季，「忘掉今年吧，這只是個例外（我們希望如此）。」海曼還說，「紐約的交通狀況很好，至少和洛杉磯相比是這樣。」

大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）、 前紅雀球星馬怪爾（Mark McGwire）都有過單季70轟的紀錄，邦茲在2001年敲出單季73轟仍是大聯盟史上最多，但兩人都涉入禁藥醜聞，也讓這兩位球星的紀錄被外界打上「星號」。

大谷翔平。（資料照，今日美國）

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