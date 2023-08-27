羽球世錦賽》球后安洗瑩打倒瑪琳金牌到手 一舉寫下兩大超狂紀錄

安洗瑩奪下金牌（左2）。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后安洗瑩今天在世界羽球錦標賽女單決賽，以21：12、21：10擊倒3屆冠軍西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），收下對戰5連勝，成為南韓史上首位女單冠軍得主，也是出生於2000年後的首位世界冠軍，證明自己的時代已經到來。

安洗瑩昨4強以21：19、21：15力退中國陳雨菲，收下對戰2連勝及生涯首張世錦賽決賽門票；世界排名第6的30歲瑪琳8強擊敗台灣名將戴資穎，4強又粉碎日本好手山口茜3連霸美夢，繼2014、2015、2018年生涯第4次爭冠。

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瑪琳過去三度晉級決賽全部贏球，迄今勝率仍維持百分之百，而安洗瑩本季已橫掃7座冠軍，並在8月擠下日本山口茜，登上球后寶座，且她迄今僅吞下5敗，生涯對戰瑪琳取得5勝4敗，且近4次交鋒都獲勝。

安洗瑩把握瑪琳的主動失誤，取得10：4領先，而瑪琳雖然連追3分，但還是因回球出界，安洗瑩帶著11：7進入技術暫停，再來安洗瑩持續利用速度壓制瑪琳的發揮，以7：2攻勢獲得最多9分優勢，也成功先馳得點。

手握1局優勢的安洗瑩，在第二局先連下4分，瑪琳則找到突破方法，以8：3攻勢追成10：10；以11：10領先進入暫停的安洗瑩，回來後連拿11分，最終就以直落二搶下對戰5連勝，生涯首面世錦賽女單金牌也到手。

21歲的安洗瑩去年世錦賽摘銅，本屆榮膺大會頭號種子，一路過關斬將闖進決賽，是1993年方銖賢後，南韓女單等了30年首次躋身世錦賽決賽，如今她成為南韓首位世錦賽女單冠軍，同時也是2000年世代首位世界冠軍，為自己的生涯締造全新里程碑。

安洗瑩生涯對戰瑪琳取得5勝4敗，且近4次交鋒都獲勝。（法新社）

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