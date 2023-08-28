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中職》年底又有擴編選秀 林書逸轉換心境

2023/08/28 06:48

林書逸。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟林書逸去年打出生涯年，堪稱最大黑馬之一，今年卻面臨大低潮，本季僅出賽11場，打擊率1成11，他坦言，今年不像去年那麼篤定，「為了再進步嘗試了一些東西，發現不適合自己，之後就亂掉了。」

林書逸是今年中信開幕戰先發，卻在4月18日打完就下二軍，直到8月張志豪手肘骨裂才獲得上一軍的機會。他說，去年成績還算不錯，但好就想要更好，不想侷限自己，從季末就滿早開始訓練的，發現不適合自己後，有點找不回之前的感覺。

原本嘗試改變的東西，林書逸解釋，去年滾地安打、短程安打比較多，今年想要再把球擊平一點，讓球飛起來，「不是追求長打，而是打過內野，提升更多安打數。」

後來打擊調整不如預期，且在春訓為加練一壘，林書逸花不少時間在守備，因內野有較多跑位，腳的舊傷復發，一度無法負荷，球季後段才好轉，雖然目前在一軍以外野為主，季前練一壘派不上用場，但他保持正面態度看待，認為多練守位是好事。

林書逸去年奪冠後曾高喊「不要去台鋼」，一度引發熱烈話題，後來還為發言向台鋼球團道歉，當時台鋼領隊劉東洋也說，因為台鋼第一年只能打二軍，能理解林書逸的想法。今年季後，台鋼將會有第2次擴編選秀，林書逸的想法也有所不同。

「順其自然。」林書逸認為，如果沒有在18人名單內，又有機會被台鋼選走，這是受到肯定，表示自己的努力有受到青睞，所以就順其自然。

林書逸。（記者林正堃攝）

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