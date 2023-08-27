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美網》波蘭球后史薇泰克打頭陣 開幕戰全力搶勝邁向衛冕

2023/08/27 23:19

波蘭球后史薇泰克。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023美國網球公開賽台灣時間週一晚間11時點燃戰火，最主要的亞瑟艾許球場12點才登場，由波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）在開幕戰挑大梁，女單首戰瑞典彼得森（Rebecca Peterson），頭號種子揚言全力搶勝，強勢開啟連霸之路。

去年史薇泰克挑戰美網時，雖已是兩屆法網冠軍，卻從未在紐約法拉盛闖過16強。如今身為衛冕者，原本擅長紅土作戰的她，自認在硬地球場獲得進步，卻也被所有選手鎖定，甚至導致今年賽季初期因此變得更加困難，「去年我贏了，每個人都開始研究分析我的比賽，以了解更多資訊。」22歲的小史透露，自己只能補強調整，學習更加專注於眼前，而非煩惱排名或積分，「因為還有很多事情我想要改變或提升。」即使如今美網首輪對手彼德森，賽史最佳戰績僅為2018年32強，當今球后不敢輕敵，打算從第1分開始就拚出強度，「我們所有人都能贏，你必須為每場比賽做好準備。」

身為史上首位贏得大滿貫單打冠軍的波蘭名將，史薇泰克懂得把沉重壓力轉換為動力，才能在競爭如此激烈的職業戰場走下去，而她與美國地主「天才少女」高芙（Coco Gauff） 被排到上籤表同區，兩大年輕球星有望各自突圍，第2週8強正面對決，這也將是本屆美網最受矚目的精彩好戲之一。

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