男籃世界盃》大爆冷！拉脫維亞淘汰東奧銀牌法國 首參賽就晉級16強

拉脫維亞晉級16強。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕首次打男籃世界盃的拉脫維亞，在小組預賽第2戰靠著第四節26：12攻勢完成大逆轉，以88：86爆冷扳倒東京奧運銀牌法國，以2連勝之姿挺進16強，法國吞2連敗慘遭淘汰。

E組有加拿大、法國、拉脫維亞和黎巴嫩，其中法國過去幾年都是國際賽頒獎台常客，且前2屆世界盃都獲得第3名，而加拿大陣中也有多名球星坐鎮，實力不容小覷，這2隊也被看好能成功突圍，而拉脫維亞或許能扮攪局者，黎巴嫩則是炮灰組。

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但局勢並非如外界賽前預測般發展，法國首戰就慘輸加拿大30分，且對上拉脫維亞更是大爆冷，畢竟拉脫維亞為世界盃菜鳥，最大咖球星波辛傑斯（Kristaps Porzingis）還因傷缺陣，戰力受到重創。

拉脫維亞首戰大勝黎巴嫩後，第2場碰到強敵法國，前三節打完還落後13分，但他們展現韌性，在比賽最後37秒逼到85：86，靠著史密特斯（Rolands Smits）兩罰俱中一舉超前比分，隨後札加爾斯（Artūrs Žagars）2罰1中，最終以88：86完成逆轉，拿下2連勝晉級16強，也讓專家跌破眼鏡。

法國投籃命中率高達52％，三分球27投14中，都優於拉脫維亞，佛尼爾（Evan Fournier）27分最佳，巴頓（ Nicolas Batum）得13分，戈貝爾（ Rudy Gobert）9分、7籃板，但團隊出現20次失誤為最大致命傷，尤其決勝節就發生6次失誤，最終吞下2連敗慘遭淘汰。

拉脫維亞的2大功臣都有出色表現，札加爾斯攻下全隊最高22分，史密特斯貢獻20分。拉脫維亞和加拿大同以2勝0負率先晉級，兩隊接下來將正面對決，爭奪分組第一。

史密特斯（中）。（法新社）

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