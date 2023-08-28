男籃世界盃》日本奪本屆亞洲首勝！河村勇輝跟渡邊雄太說暖心的話

河村勇輝與渡邊雄太高興相擁。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本在男籃世界盃以98：88扳倒芬蘭，搶下本屆小組賽第一勝，同時是隊史對戰歐洲隊伍的歷史性首勝，讓爆滿的地主球迷感動不已，而最大功臣河村勇輝賽後還對渡邊雄太說了一句暖心的話：「我還不會讓你從國家隊退休的！」

日本克服最多18分落後劣勢，在第四節靠著河村勇輝、富永啓生帶頭拉出35：15的狂暴攻勢，完成不可思議的大逆轉戲碼，讓眾多現場的球迷都感動到流淚，賽後也有不少球員流下感動淚水。

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這次世界盃也攸關奧運門票，6支亞洲隊伍中戰績最佳的球隊，將收下2024年巴黎奧運門票，而日本陣中最大咖球星渡邊雄太也以身作則，矢志率隊完成任務，他還在世界盃開打表示，不能幫日本打進奧運就會從國家隊退休。

隨著日本拿下芬蘭後，這一勝也為他們進軍奧運打下好的基礎日本是本屆目前唯一奪勝的亞洲球隊，菲律賓、中國、黎巴嫩、約旦、伊朗的勝利都還未開張。

日媒報導，攻下25分的河村勇輝賽後還跟渡邊雄太說，「我還不會讓你從國家隊退休的。」而該場只拿4分的渡邊則表示，自己也會繼續努力，為下一場比賽拚盡全力，而日本小組賽最終戰強碰澳洲，贏家也將確定晉級16強。

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