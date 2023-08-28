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美網》謝淑薇女雙首戰年輕捷哥聯軍 朝大滿貫3連后邁進

2023/08/28 06:48

謝淑薇／中國王欣瑜榮膺第8種子。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023美國網球公開賽今日單打點燃戰火，雙打籤表也已出爐，謝淑薇女雙首戰年輕的「 捷哥聯軍」，即將朝著大滿貫3連后邁進。

本屆女雙64籤當中，共有4組台將人馬出擊，其中謝淑薇／中國王欣瑜榮膺第8種子，初登場遭遇捷克弗魯赫維爾托娃（Linda Fruhvirtova） ／哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio），由於對手年僅18及21歲，經驗豐富的小薇，可望再度帶領著高大搭檔順利開胡，預約32強門票。謝淑薇休兵一年半之後，復出就橫掃法國公開賽、溫布頓錦標賽，完成女雙「海峽大滿貫」，其中巴黎羅蘭加洛斯紅土正與王欣瑜攜手攻頂，因此各界看好這組拍檔再接再厲，小薇也將挑戰連續第3座大滿貫女雙金盃。

此外，詹皓晴／墨西哥歐爾摩絲（Giuliana Olmos）排第9種子，對決挪威艾克莉（Ulrikke Eikeri）／愛沙尼亞妮爾（Ingrid Neel）；詹詠然／楊釗煊為11種子，遭遇俄國布林可娃（Anna Blinkova）／法國格拉切娃（Varvara Gracheva）；吳芳嫺／中國朱琳強碰英國波爾特（Katie Boulter）／哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

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