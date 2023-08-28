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男籃世界盃》東奧銀牌法國爆冷淘汰 巴頓：不敢回家了…

2023/08/28 06:48

巴頓。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被視為奪冠熱門的法國，在男籃世界盃小組賽吞下2連敗提前出局，隊長巴頓（Nicolas Batum）難掩失望之情，他說：「我害怕回家，因為我們讓太多人失望了。」

法國男籃是近年國際賽的頒獎台常客，東京奧運拿下銀牌，過去2屆世界盃奪銅牌，今年被外界視為世界盃爭冠勁旅之一，但結果跌破專家眼鏡，從首戰慘敗加拿大30分，到對上拉脫維亞以86：88遭逆轉。

最後一次參加世界盃的巴頓洩氣地說：「我從來沒有因為胸前的這件球衣感到羞恥過，但這是第一次，我害怕回家，因為我們讓太多人失望了，很多人相信我們可以做點什麼，但我們卻沒有。」

法國在比賽最後6分46秒還以75：66領先，但德科洛（Nando De Colo）因爲第二次技術犯規被驅逐，儘管拉脫維亞隨後打出10：2攻勢，但他們在最後37秒還以86：85領先，卻沒能守住優勢，讓史密特斯（Rolands Smits）兩罰俱中超前比分，隨後札加爾斯（Artūrs Žagars）2罰1中，法國以86：88輸掉比賽。

攻下27分的佛尼爾（Evan Fournier）也喪氣地說：「我們得回家了，真的很艱難，我們真沒想過會以這樣的方式出局。」但他也給拉脫維亞肯定，「恭喜他們，他們值得這一勝。」

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