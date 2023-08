張育成。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕效力紅襪3A的旅美好手張育成手感持續加溫,今在面對國民3A的比賽開轟,4打數2長打、打擊率持續飆升。

張育成今擔任第2棒三壘手,首打席就在一壘有人情況下,敲出中外野方向二壘安打、幫助球隊先馳得點;3局張育成選到保送、4、7兩局都敲出飛球遭接殺。

比賽來到8局上,張育成在一出局後逮中前韓職洋投曼登(Daniel Mengden)92英里的速球,夯出右外野方向陽春砲,本季3A第2轟出爐,幫助球隊擴大領先至11:1。

紅襪3A終場就以12:1拿下勝利,張育成4打數2安打、包括一發全壘打,進帳2打點2得分,另選到1次保送,賽後打擊率3成70、攻擊指數0.942。

張育成本週面對國民3A的5連戰表現極佳,有4場至少雙安、兩場猛打賞、累積21打數11安,打擊率0.524。

