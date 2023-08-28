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羽球世錦賽》球后安洗瑩領銜！南韓包辦3金寫新猷 韓媒：華麗復活

2023/08/28 08:19

安洗瑩勇奪女單冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽球錦標賽在丹麥圓滿落幕，南韓本次在五個項目包辦三金，成為最大贏家，也寫下該國新猷。

南韓球后安洗瑩昨在女單決賽擊敗三屆冠軍西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），成為南韓史上第一位女單冠軍得主，也宣告自己的時代正式到來。

南韓一共有三個項目闖進決賽，勝率100%，徐承宰先與蔡侑玎在混雙項目擊敗中國世界第1組合鄭思維／黃雅瓊，最後在壓軸的男雙與姜敏赫力退地主組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），成功拿下雙金，也成為史上第8位能在同屆比賽於2個項目摘金的選手。

南韓在本屆收下三金、成為最大贏家，也寫下在世錦賽的史上最佳成績，韓國媒體《SPOTV NEWS》今在報導中提到，一度被中國、日本與東南亞國家氣勢掩蓋的南韓在本次的世錦賽「華麗復活」。

報導認為，南韓隊在完成世代交替後如今終於迎來這批黃金世代，雖然還有男子單打這項課題，但接下來的亞運值得期待，「躍升為羽毛球強國的韓國代表隊，準備在亞運再現『哥本哈根的榮光』」。

徐承宰（右）包辦男雙、混雙冠軍。（法新社）

徐承宰（左）包辦男雙、混雙冠軍。（法新社）

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