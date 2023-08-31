MLB》大谷翔平連2季達成150安！ 天使9上大反攻逆轉費城人止敗（影音）

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天全隊將士用命，全場掃出12支安打，9上攻下關鍵3分大局，終場以10：8逆轉費城人，終結3連敗。

天使2上靠著倫弗洛（Hunter Renfroe）的2分砲先馳得點，不過2下馬上就被費城人扳平戰局，5上天使攻勢再起，瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）在一三壘有人時偷點送回超前分，隨後大谷翔平、祖利（Brandon Drury）也敲出適時安打，天使單局強攻3分，費城人5下也有所回應，比賽5局打完時，天使取得5：3領先。

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費城人6下又有分數進帳，透納（Trea Turner）轟出3分砲，一棒逆轉戰局，天使則在8上還以顏色，倫弗洛再度建功，敲出2分打點的適時安打，幫助球隊要回領先，但費城人也展現韌性，8下哈波（Bryce Harper）夯出生涯第300轟，是一發超前比數的2分砲，率領費城人取得8：7領先。

天使9上最後反攻機會痛擊費城人守護神金布瑞（Craig Kimbrel），倫吉佛（Luis Rengifo）先敲出高飛犧牲打追平比數，隨後祖利轟出價值連城的超前2分彈，天使攻下關鍵3分大局，演出逆轉勝。

大谷翔平全場4打數敲1安，連2季達標150支安打里程碑，貢獻1分打點、跑回1分，選到1保送，吞下2次三振，賽後打擊率為0.307。

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