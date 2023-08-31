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MLB》洋基未來要來了！20歲天才「火星人」、重砲捕手準備開箱

2023/08/31 07:46

多明格茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季與季後賽接近無緣洋基隊，準備開啟練兵模式，根據大聯盟洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch ）指出，球隊將把農場第2號大物，年僅20歲的外野手多明格茲（Jasson Dominguez），以及首輪捕手威爾斯（Austin Wells）叫上大聯盟。

綽號「火星人（The Martian）」的多明格茲是洋基隊在2019年國際自由球員市場上砸510萬美元重金簽下的天才選手，在當時球探報告給了他「神鱒」楚奧特（Mike Trout）與傑克森（Bo Jackson）、曼托（Mickey Mantle）等傳奇球星的模板，是最受吹捧的新秀。

多明格茲本季從2A出發，不過表現沒有到相當傑出，109場出賽敲出15轟，打擊三圍.254/.367/.414，被三振130次，選到77次四壞保送。近期多明格茲被升上3A，9場出賽打擊率破4成，儘管3A首轟尚未出爐，但打擊三圍是優異的.419/.514/.581，且選到6次保送（含1次故意四壞），被三振3次。

先前洋基隊才剛把農場第三號的小將佩雷拉（Everson Pereira）給拉上大聯盟，多明格茲登場後有機會成為洋基隊的先發中外野手，為洋基帶來新氣象。

除了多明格茲外，2020年選秀首輪第28順位的威爾斯預計也會被叫上大聯盟，這位打擊好手在選秀時獲得現任費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的模板，今年他在小聯盟3個層級：1A、2A、3A都有出賽。留下.240/.333/.442的打擊三圍，敲出17發全壘打，生涯在小聯盟3年已經累積53轟，是值得期待的重砲指揮官。

威爾斯。（資料照）

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