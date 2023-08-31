U18世界盃》6年前對澳洲大意失荊州 世界冠軍教頭的苦澀記憶

周宗志。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕U18世界盃今晚上演台澳大戰，近3屆台灣隊2度大比分「扣倒」澳洲，2017年則以0：4落敗，最終無緣晉級超級循環賽，只以第7名收場。

過去3屆U18國家隊，都由現任新北禾聯總教練周宗志執掌兵符，他表示，2017年台灣隊整體戰力優於澳洲，但該役攸關晉級，全隊打得綁手綁腳，包括郭天信在內，許多打者球擊得強勁，但都去找手套或打到守備布陣，結果意外落敗，「這場比賽到現在我仍印象深刻。」

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2019年台灣隊在超級循環賽以12：0大勝澳洲，最終拿到U18世界冠軍，去年預賽再以13：2痛宰對手，兩場皆提前結束比賽；周宗志說，澳洲打優於投，以近期3場熱身賽表現來看，台灣隊投手群只要臨場發揮穩定，開幕戰應能壓制對方打線，勝算很大。

除了美、日、韓等強權，根據近年對戰經驗，周宗志指出，墨西哥整體實力進步很多，打擊原本就是強項，去年投手更展現強大壓制力，西班牙以往有不少美職球隊簽約的中南美洲球員助陣，這兩隊不容小覷。

U18採7局制，周宗志認為，先搶分很重要，如果打線發揮不順，必須用速度壓迫對手，最重要的還是在於投手壓制力，先發能吃5局勢最理想的，去年台灣隊拿到亞軍，陽念希、林盛恩、林詔恩先發好投就扮演關鍵角色。

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