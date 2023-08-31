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MLB》本季曾陷最慘全壘打荒 費城人哈波生涯300轟終於達陣！

2023/08/31 08:09

〔體育中心／綜合報導〕費城人重砲明星哈波（Bryce Harper）今天在與天使的比賽中敲出生涯第300轟，賽後他也在採訪時表示，希望還能再敲300轟。

哈波的歷史一刻發生在8局下半，當時球隊以6：7落後，他鎖定後援投手摩爾（Matt Moore）的第一顆紅中彈指曲球，以105.7英哩的擊球初速，轟出右外野方向381英呎的逆轉2分砲，完成歷史性的一刻，他也成為現役第12位敲出300轟的球員。可惜該場比賽費城人隊最終遭天使逆轉吞敗。

哈波敲出生涯第300轟。（法新社）

哈波在賽後表示：「我們就是那樣的球隊。」、「我認為這就是所有人在等待，的那種時刻。這就是我們的球隊。」、「我真的很想要在主場的觀眾前做到這件事（敲出第300轟），這裡是座偉大的城市。」

哈波對自己的未來也有很高的期待：「希望還能再來300轟。」、「在成長的過程當中，你真的不會只去想一或二或三支全壘打，你會去想更大的數字。很高興我能夠達到現在的境界，這只是一個墊腳石，幫助我走向下個階段。」

哈波。（法新社）

費城人在8月的打擊表現相當驚人，單月敲出全大聯盟最多的59支全壘打，不僅打破隊史紀錄，同時也是自1904年以來史上第三多的單月全壘打紀錄。這段期間費城人拿下17勝10敗，幫助他們在國聯外卡保有領先。

在去年季末動右手韌帶手術的哈波，在今年8月前面臨全壘打荒，5到7月不僅合計只有5轟，期間還陷入166打席的生涯最長全壘打荒，6月更是1轟未敲。不過到8月後哈波手感熱到發燙，單月狂敲10轟，打擊三圍是驚人的.361/.452/.784。

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