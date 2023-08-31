男籃世界盃》MVP零作用！王哲林籃下放槍、防守崩盤 慘遭中國網友罵爆

王哲林。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2023男籃世界盃熱戰中，中國隊昨以89：107不敵波多黎各，小組賽3戰全輸，無緣晉級16強，陣中213公分中鋒王哲林表現荒腔走板，被中國網友罵到登上微博熱搜第一。

今年在CBA聯賽拿下年度MVP的王哲林，雖然擁有213公分傲人身高，但在國際賽場討不到太多便宜，昨日中國隊在追分之際，王哲林卻多次籃下「奶油手」放槍，防守端也崩盤讓對手予取予求，攻守表現相當慘烈。

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王哲林在場上幾乎零作用，讓自家球迷也看不下去，直接把他罵爆登上微博熱搜第一，中媒《新浪體育》也批評：「王哲林比賽中的表現只能用糟糕來形容，他多次出現空檔投籃不中，對抗後被對手輕鬆蓋火鍋，進攻時發生進攻犯規，防守也不理想，小組賽三場比賽，王哲林的表現都十分糟糕，每次他上場，中國男籃原本大好的氣勢都會斷掉。」

對於王哲林的表現，中國隊總教練喬傑維奇（Aleksandar Djordjevic）賽後緩頰表示：「他已經打得很努力，只是投丟了幾個籃下的上籃，他在場上戰鬥，然後投丟了幾個罰球，就像其他每位球員一樣，都需要做得更好，就是這樣。」

王哲林在小組賽3場比賽，場均上場12.5分鐘，拿下3.7分、4.0籃板、0.7助攻，投籃命中率40%、罰球命中率37.5%。

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