U18世界盃》「紅色閃電」古巴連3屆缺席 為什麼？

古巴連3屆缺席。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕第31屆U18（18歲以下）世界盃棒球賽今晚在天母球場開打，預賽台灣隊與南韓、澳洲、墨西哥、波多黎各、捷克分在A組，日本、美國、巴拿馬、荷蘭、委內瑞拉和西班牙則在B組，各組取前3名進入超級循環賽。

眼尖的球迷或許會發現，奇怪，怎麼「紅色閃電」古巴沒參賽呢？事實上，古巴不只這屆U18世界盃沒打，紅色閃電已連3屆缺席，這得從資格賽說起。

請繼續往下閱讀...

去年U18美洲青棒錦標賽古巴只拿到第7名，無緣取得今年U18世界盃的門票，該賽事前4名依序為美國、巴拿馬、墨西哥、委內瑞拉，美洲區由這4隊拿到參賽資格。

也就是說，2019、22、23年連續3屆古巴在美洲區資格賽，也就是U18美洲青棒錦標賽，都沒辦法擠進前4或5名，因此無法取得U18世界盃參賽資格。

棒協祕書長林宗成解釋，過去古巴最高領導人卡斯楚兄弟非常支持棒球，這是大家都知道的事情，後來卡斯楚交棒後，政府比較沒那麼支持，因此古巴棒球發展不如以往蓬勃，國內棒球環境走下坡，許多好手年輕時就到海外打球，使得青棒國家隊實力受到影響。

10年前U18世界盃在台熱戰，當時台灣隊在複賽以0：1不敵古巴，最終古巴拿到第3名，2015年U18世界盃台灣隊在預賽以2：3敗給古巴，2017年雙方未交手，接下來3屆紅色閃電都無緣參賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法