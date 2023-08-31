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MLB》洋基3轟力挺王牌柯爾！ 條紋軍7月後首次拿下系列賽勝利

2023/08/31 10:00

托瑞斯（左）與賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期表現掙扎的洋基總算出現一些好消息，在今天王牌柯爾（Gerrit Cole）登板日，球隊給他3轟火力支援，洋基以6：2擊敗老虎，自7月中以來首次贏下系列賽。

洋基隊自從7月21到23日對皇家系列賽取得3連勝後已許久未嚐系列賽的勝利，期間經歷大都會、金鶯、光芒、太空人、白襪、馬林魚、勇士、紅襪、國民、光芒，共10個系列賽吞敗，直到今天球隊在4連戰的系列賽對老虎取得3連勝後，才首次贏下系列賽勝利。接下來還能挑戰自5月27至30日以來的首度4連勝。

托瑞斯（Gleyber Torres）是本系列賽表現最亮眼的球員，今天開轟進帳雙安並三度上壘的他，系列賽至今10打數敲出6支安打，敲出2支二壘安打與3發全壘打，打進4分打點。

本場比賽開轟的還有怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）以及拉梅修（DJ LeMahieu），菜鳥佩雷拉（Everson Pereira）貢獻2分打點。

柯爾本場比賽主投6局被打4支安打，因為兩發陽春全壘打失掉2分，送出7K、2BB，防禦率維持2.95，收下本季第12勝，目前柯爾的防禦率在美聯符合規定局數的投手當中排第二，三振排名第三，勝投排名第二，174.0局排名第一，有機會問鼎今年的美聯塞揚獎。

柯爾。（今日美國）

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