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MLB》本季最狂長打部隊！ 勇士250轟改寫隊史單季新紀錄（影音）

2023/08/31 12:13

〔體育中心／綜合報導〕距離大聯盟例行賽結束還有約一個月的時間，勇士就已經在今天以單季250發全壘打寫下隊史單季新紀錄，未來本季的每一轟都將讓紀錄持續向上推升。

勇士本場比賽以7：3擊敗洛磯，系列賽3連戰順利橫掃對手，皮拉爾（Kevin Pillar）在3上就對前東家開砲、歐蘇納（Marcell Ozuna）6上開轟、同個半局游擊手阿西亞（Orlando Arcia）也補上一發全壘打，賽季第250轟，正式改寫球隊紀錄。

阿西亞（右）的全壘打幫助球隊締造新紀錄。（美聯社）

今天勇士派出小將維恩斯（Darius Vines）初登板，他在洛磯高海拔的主場面對一票好手，主投6局被打4支安打，失掉2分自責分，送出5K、1BB，以優質先發收下生涯首勝。維恩斯成為第一位在這座球場生涯初登板能夠失掉2分以下，且至少投滿6局的客隊投手。

勇士在今天達成賽季第250轟後，已經遙遙領先本季第二名的道奇隊至少40轟，本季勇士正以單季306.8轟的速率邁進。2019年勇士以單季249轟締造隊史新紀錄，去年他們敲出243轟，是隊史第三高。而大聯盟單季最多轟紀錄是2019年雙城的307轟。

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