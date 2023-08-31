MLB》控球大暴走！火球男查普曼飆速162KM無用 再見觸身吞敗投

查普曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）今天控球大暴走，在延長賽10局下半投出再見觸身，讓球隊以5：6飲恨不敵大都會。

兩隊9局打完5：5平手，進入延長賽突破僵局制，遊騎兵10上無人出局攻佔滿壘，眼看有大好得分機會，結果中了「滿壘計」一分未得。

請繼續往下閱讀...

10下遊騎兵派出查普曼登板，他先敬遠重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），接著他控球不穩保送阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez），讓大都會擠成滿壘，隨後面對史都華（DJ Stewart）時，查普曼直接投出觸身球，奉送再見分給對手。

查普曼此戰登板1人都沒解決，總計用了7球、其中僅2顆好球，最快球速100.6英哩（約162公里），投出1保送、1次觸身球，另有1次敬遠，失1分非責失，吞下本季第3敗、賽後防禦率2.50。

That's 3 blown saves for Aroldis Chapman in his last 5 games. pic.twitter.com/Khsiwpa5Tb — Codify （@CodifyBaseball） August 31, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法