MLB》控球大暴走！火球男查普曼飆速162KM無用 再見觸身吞敗投

查普曼。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵古巴火球男查普曼(Aroldis Chapman)今天控球大暴走,在延長賽10局下半投出再見觸身,讓球隊以5:6飲恨不敵大都會。

兩隊9局打完5:5平手,進入延長賽突破僵局制,遊騎兵10上無人出局攻佔滿壘,眼看有大好得分機會,結果中了「滿壘計」一分未得。

10下遊騎兵派出查普曼登板,他先敬遠重砲「北極熊」阿隆索(Pete Alonso),接著他控球不穩保送阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez),讓大都會擠成滿壘,隨後面對史都華(DJ Stewart)時,查普曼直接投出觸身球,奉送再見分給對手。

查普曼此戰登板1人都沒解決,總計用了7球、其中僅2顆好球,最快球速100.6英哩(約162公里),投出1保送、1次觸身球,另有1次敬遠,失1分非責失,吞下本季第3敗、賽後防禦率2.50。

That's 3 blown saves for Aroldis Chapman in his last 5 games. pic.twitter.com/Khsiwpa5Tb