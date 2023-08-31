U18世界盃》看這裡！ 電視重播輔助判決詳細規則

U18世界盃棒球賽今天開打，這次賽事同樣設有電視重播輔助判決機制。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕第31屆U18世界盃棒球賽今天開打，這次賽事同樣設有電視重播輔助判決機制，比賽採7局制，在正規7局，每隊總教練有1次挑戰機會，如果成功即可再挑戰一次，若失敗則無法再挑戰；如果比賽進入延長賽，每隊總教練同樣有1次挑戰機會。

另外，從第5局開始，如果總教練已經沒有挑戰權，裁判長可以視情況選擇進行電視重播輔助判決；要特別說明的是，可能形成全壘打的判決，在任何時候都可被重新審視。

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如果要求挑戰的總教練仍然保有挑戰次數，除了可能形成全壘打的判決之外，裁判長不得對任何PLAY主動發起電視重播輔助判決。

其他規則方面，兩隊打完5局相差10分以上則提前結束比賽，正規7局兩隊平手進入延長賽，第8局開始採突破僵局制，攻方從無人出局一、二壘有人開始進攻。

投手用球數部分，若單場投手用球數不超過40球，則無隔天需休息的限制，投41至55球需休1天，投56至75球要休2天，投76至90球休3天，投91至105球休4天，若投球數達上限可投完該打席，同一天同一名投手的用球數會加總計算，最多可連3天登板。

投手出手時間也有規範，壘上沒有跑者時，投手拿到球後需於20秒內投球，未於20秒內投球，第一次裁判予以警告，第二次以後則計壞球一顆；壘上有人則無相關限制。

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