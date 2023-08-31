晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》看這裡！ 電視重播輔助判決詳細規則

2023/08/31 12:54

U18世界盃棒球賽今天開打，這次賽事同樣設有電視重播輔助判決機制。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕第31屆U18世界盃棒球賽今天開打，這次賽事同樣設有電視重播輔助判決機制，比賽採7局制，在正規7局，每隊總教練有1次挑戰機會，如果成功即可再挑戰一次，若失敗則無法再挑戰；如果比賽進入延長賽，每隊總教練同樣有1次挑戰機會。

另外，從第5局開始，如果總教練已經沒有挑戰權，裁判長可以視情況選擇進行電視重播輔助判決；要特別說明的是，可能形成全壘打的判決，在任何時候都可被重新審視。

如果要求挑戰的總教練仍然保有挑戰次數，除了可能形成全壘打的判決之外，裁判長不得對任何PLAY主動發起電視重播輔助判決。

其他規則方面，兩隊打完5局相差10分以上則提前結束比賽，正規7局兩隊平手進入延長賽，第8局開始採突破僵局制，攻方從無人出局一、二壘有人開始進攻。

投手用球數部分，若單場投手用球數不超過40球，則無隔天需休息的限制，投41至55球需休1天，投56至75球要休2天，投76至90球休3天，投91至105球休4天，若投球數達上限可投完該打席，同一天同一名投手的用球數會加總計算，最多可連3天登板。

投手出手時間也有規範，壘上沒有跑者時，投手拿到球後需於20秒內投球，未於20秒內投球，第一次裁判予以警告，第二次以後則計壞球一顆；壘上有人則無相關限制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。