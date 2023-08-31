MiLB》鄧愷威3A首場優質先發出爐！ 6局飆7K僅掉1責失分

鄧愷威。（資料照，取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人隊3A的台灣投手鄧愷威，今天面對洛磯3A繳出優異表現，6局飆7K失2分（1責失）好投無關勝敗，是他升上3A後的第一場優質先發。

鄧愷威在首局就因為Wynton Bernard的二壘安打與Coco Montes的安打失掉首分，次局鄧愷威因控球不穩遭遇亂流，他先對首名打者Jonathan Morales投出觸身球後，再保送Willie MacIver，後續巨人捕手巴特（Joey Bart）又發生補逸讓跑者上到二、三壘，接著昆恩（Roman Quinn）的滾地出局讓鄧愷威失掉第2分。

請繼續往下閱讀...

失掉2分後鄧愷威越投越穩，3、4局投出六上六下，5局雖然被首棒打者Willie MacIver敲出二壘安打，但他用三振化解失分危機，單局飆出2K無事下庄。6局Coco Montes在1出局後敲出三壘安打，卻在往本壘闖時遭助殺出局，鄧愷威投完6局沒有再多失分。

總計鄧愷威今天主投6局用83球，被打4支安打，失掉2分只有1分自責分，投出1次四壞保送與1次觸身球保送，送出7K，防禦率下降到3.99。

巨人在鄧愷威退場後，6下大物Heliot Ramos開轟追回1分，7下藉著對手控球不穩，以及巴特的3分砲一口氣灌進5分大局，最後巨人以6：2逆轉洛磯贏球，鄧愷威成功逃敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法