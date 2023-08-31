WTT挑戰賽》第四局2:9落後驚天大逆轉 林昀儒/陳思羽驚險闖進8強

林昀儒/陳思羽在混雙首輪力退羅馬尼亞組合，晉級8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕WTT阿拉木圖挑戰賽今天展開正賽，尋求衛冕的林昀儒/陳思羽在混雙首輪，以3:1力退羅馬尼亞的跨世代組合伊歐內斯庫/莎瑪拉。

林陳配8強將對決南韓的朴燦赫/尹孝彬，他們在首輪克服局數0:2落後，以3:2逆轉法國的F.勒布朗/帕瓦德。

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世界排名第5的林昀儒/陳思羽，去年阿拉木圖挑戰賽第一次搭配就以4連勝奪冠，締造驚奇，今年的突尼斯挑戰賽兩人第二度攜手奪冠。

相隔近兩個月再度合拍，林昀儒/陳思羽首輪面對剛搭配不久的伊歐內斯庫/莎瑪拉，首局以6:0強勢開局後，11:4輕鬆拿下。

第2局，林陳配在開局4:1領先下無謂失誤過多，反倒以8:10落後。關鍵時刻，林昀儒正手暴挑，莎瑪拉順手回了一記擦邊球，但裁判並未給分，林陳配雖然連續逃過兩個局點追到丟士，仍以10:12失守。

第3局，林陳配在6:3領先時再度遭遇亂流，連丟5分，危急時刻，小林反手拍再度發威，搭配陳思羽正手拍的關鍵一擊，連追5分，11:8後來居上。

第4局同樣高潮迭起，林昀儒/陳思羽在開局2:9大幅落後下力挽狂瀾，先在6:10的絕境下化解4個局點，隨後又在11平時，靠著陳思羽幸運的擦網球和莎瑪拉擺短掛網，以13:11完成不可思議的大逆轉。

世界排名第4的中國新生代組合林詩棟/蒯曼，激戰5局後以2:3不敵法國新組合A.勒布朗/袁嘉楠，無緣晉級8強，爆出開賽最大冷門。

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