MLB》太神！道奇MVP強打達成「25轟、50支二壘安」 締史上第3人偉業

Freddie Freeman did a pretty good job trying to hit one to the blue moon.pic.twitter.com/NeJnlnwpkz — Dodger Blue （@DodgerBlue1958） August 31, 2023

〔體育中心／綜合報導〕道奇今日以7：0完封響尾蛇，勇奪4連勝，MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）敲出本季第25轟，締造一項史詩壯舉。

佛里曼此戰在3局下半炸裂，從普法特（Brandon Pfaadt）手中夯出一發2分砲，本季第25轟出爐，擊球初速109.1英哩、飛行距離440英呎，相當怪力。

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佛里曼。（美聯社）

佛里曼4下又有好表現，掃出本季第51支二壘安打，並靠著隊友延續攻勢跑回分數，佛里曼今天全場4打數敲2安都是長打，貢獻2分打點、跑回2分，賽後打擊率0.338。

美媒《ESPN Stats & Info》指出，佛里曼成為大聯盟史上第3位，能在球季9月之前就繳出「25轟、50支二壘安」里程碑的球員，加入2000年希爾頓（Todd Helton）、1930年克萊（Chuck Klein）的行列，驚人表現載入史冊。

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