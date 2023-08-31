PLG》三連霸勇士再補強 簽下前NBA中鋒征戰國內、東超賽事

勇士簽下前NBA中鋒石門。（富邦勇士提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在PLG完成三連霸的富邦勇士，日前才宣布將冠軍三洋將全部續留，今天又確定和來自美國26歲的7呎中鋒石門（Stephen Zimmerman Jr.）簽約，屆時他將隨隊征戰PLG及EASL東亞超級籃球聯賽賽事。

213公分、108公斤的石門來自美國田納西州，高中曾入選2015年全美麥當勞高中明星賽，大學就讀於內華達大學拉斯維加斯分校，大一賽季場均10.5分8.7籃板2阻攻。

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石門於2016年投入NBA選秀，並以第二輪第41順位被奧蘭多魔術選中，2016-2017賽季共為魔術出賽19場。2016年至2019年期間也於NBA G聯盟出賽，曾有單季平均13.6分、9.2籃板、1.3阻攻。

石門2019年後前往德國、捷克及澳洲效力，2022年於日本B2聯盟為福岡新銳出賽12場，繳出10.7分、7.4籃板、2.1助攻及1.4阻攻。高大厚實的身材，搭配在禁區的進攻手段，年僅26歲的石門將為勇士提升禁區優勢，讓團隊隊形更加完整。

勇士領隊蔡承儒表示：「為了準備今年密集賽事，我們將以四名洋將的配置出發，除了確保洋將們能健康完成賽季，在陣容運用上也讓教練團有更多的靈活性。石門在攻守兩端都有很好的身手，也是一名很有團隊意識的球員，相信他能為球隊做出很大的貢獻！」

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