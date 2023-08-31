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美網》中國黑馬爆冷退魯德締驚奇！ 曾執教他的盧彥勳發文祝賀

2023/08/31 14:37

張之臻擊敗魯德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國26歲好手張之臻今天在美國網球公開賽男子單打第二輪的賽事，於五盤大戰力退世界排名第5的挪威一哥魯德（Casper Rudd）締造中國網壇新里程碑，指導過他的台灣網壇名將盧彥勳也發文助賀。

張之臻在參加今年的ATP250分級別伊斯特本網賽前，曾聘請台灣名將盧彥勳加入他的團隊。盧彥勳曾在2010年的溫網闖進8強，在草地上的經驗豐富。在盧彥勳加入團隊後，張之臻便於該賽事拿下生涯首次ATP草地賽的連勝，一路闖進8強才被阿根廷第4種子塞倫多洛（Francisco Cerundolo）淘汰出局。

今天張之臻對上魯德，全場擊出60記致勝球，強力的發球也讓他送出高達18記ACE球，比魯德7記還多，兩人鏖戰3小時18分，張之臻用6：4、5：7、6：2、0：6、6：2五盤晉級，成為中國史上第一位擊敗世界前5名的男單選手。張之臻生涯第一次闖進美網32強，繼法網後連續兩屆大滿貫都闖進32強。

執教過張之臻的台灣網壇名將盧彥勳，今天在社群軟體上發文寫道：「恭喜，做你自己，你做到了。下一輪比賽加油。」

盧彥勳在社群軟體發文祝賀張之臻。（圖片擷取自IG）

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