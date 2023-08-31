美網》現在能夠打敗26歲的自己嗎？36歲喬科維奇這樣說（影音）

喬科維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）寶刀未老，持續書寫歷史紀錄，今被問及能否打敗10年前的自己，他也給出回應。

喬科維奇經歷疫苗風波後重返北美，今在美國網球公開賽次輪直落三力退西班牙好手米拉萊斯（Bernabe Zapata Miralles），續朝個人生涯第24座大滿貫邁進。

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在「三巨頭」費德爾（Roger Federer）高掛球拍、納達爾（Rafael Nadal）因傷休兵之際，36歲的喬帥卻始終維持頂尖競爭力，持續與年輕世代抗衡，讓他也曾開玩笑稱自己也是「新世代」。

今贏球後在場邊被問及現在能否擊敗10年前的自己時，這位23冠名將展現高度自信表示，「簡單啦，當然沒問題，現在的我可以直落三（打敗10年前的自己）。」

給出答案後連喬科維奇自己都忍不住大笑，隨後他才正色表示：「我不知道，我其實不太想對上我自己，雖然不想，但我每場比賽都這麼做，我最常對戰的就是我自己，在腦海裡對決，而當我贏下那場戰役時，通常也能擊敗在場上的對手。」

喬科維奇隨後指出，比起10年前的自己，除了經驗的累積外、現在也更知道關鍵時刻如何發揮、同時懂得保留力氣、持續專注在每個當下。

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