中職Live》范國宸、王正棠猛打賞 富邦悍將以14比7擊敗中信兄弟

富邦悍將范國宸敲適時安打。（記者廖耀東攝）

第九局（富邦悍將 14：7 中信兄弟）

9局下，富邦換透，陳冠勳退場，由王尉永後援。林書逸吞三振，黃韋盛選到保送上壘，張仁瑋敲右外野一壘安打，兄弟攻佔一、二壘。王政順吞三振，2出局。曾頌恩敲左外野二壘安打，帶有1分打點，兄弟追至7比13，並持續攻佔二、三壘。

代打高宇杰敲游擊上空飛球被接殺，2出局。富邦悍將以14比7擊敗中信兄弟。

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9局上，林書逸接替守右外野，黃韋盛移防守二壘，王政順守三壘，陳文杰移防中外野。

王正棠選到保送上壘，蔡佳諺敲右外野一壘安打，戴培峰一壘車布邊二壘安打，帶有2分打點，悍將以13比6領先。周佳樂敲右外野一壘安打，悍將攻佔一、三壘。

兄弟換投，謝榮豪退場，由陳琥後援。陳家駒上場蹲捕，林吳晉瑋退場。

李宗賢敲游擊滾地球形成雙殺，2出局，悍將三壘跑者戴培峰回本壘得分，悍將以14比6領先。葉子霆敲左外野二壘安打，姚冠瑋吞三振，3出局。

第八局（富邦悍將 11：6 中信兄弟）

8局下，辛元旭上場守一壘。富邦悍將換投，瑞恩退場，由岳少華接替投球。

張仁瑋敲左外野一壘安打，王政順選到保送上壘，兄弟攻佔一、二壘。輪到曾頌恩打擊時，岳少華發生暴投，讓跑者上到二、三壘。曾頌恩敲中外野高飛犧牲打，兄弟追至5比11。

悍將換左投陳冠勳後援，周思齊挨觸身球上壘，兄弟1出局攻佔一、三壘。許基宏敲一壘方向滾地球，悍將封殺二壘，許基宏上一壘，兄弟三壘跑者王政順回來得分，追至6比11

林吳晉瑋敲右外野一壘安打，兄弟攻佔一、二壘。陳文杰敲二壘滾地球被刺殺，3出局。

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8局上，黃韋盛上場守三壘，張仁瑋接替守游擊。葉子霆敲右外野飛球被接殺，代打姚冠瑋敲右外野飛球被接殺，代打辛元旭獲保送。

兄弟換投，由謝榮豪接替投球。申皓瑋敲右外野飛球被接殺，3出局。

第七局（富邦悍將 11：4 中信兄弟）

7局下，申皓瑋移防中外野，蔡佳諺上場守左外野，林哲瑄退場。

林吳晉瑋敲右外野一壘安打，陳文杰敲左外野飛球被接殺，岳政華吞三振，黃韋盛代打吞三振，3出局。

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7局上，兄弟換投，余謙退場，由王奕凱後援。兄弟做守備異動，詹子賢退場，由曾頌恩接替守左外野。

戴培峰敲三壘飛球被接殺，周佳樂吞三振，李宗賢敲左外野一壘安打，但跑往二壘時被觸殺，3出局。

第六局（富邦悍將 11：4 中信兄弟）

6局下，詹子賢吞三振，周思齊敲投手前滾地球出局，許基宏敲一壘滾地球被刺殺，3出局。

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6局上， 葉子霆選到保送上壘，張進德敲中外野飛球被接殺，范國宸敲三壘車布邊二壘安打，帶有1分打點，悍將以10比4領先。申皓瑋敲左外野一壘安打，悍將攻佔一、三壘。王正棠敲三壘界外區的界外飛球形成高飛犧牲打，悍將以11比4領先。林哲瑄敲投手前平飛球被接殺，3出局。

第五局（富邦悍將 9：4 中信兄弟）

5局下，江坤宇敲一壘飛球被接殺，王威晨敲左外野飛球被接殺，王政順敲二壘滾地球被刺殺，3出局。

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5局上，王正棠擊出右外野陽春砲，悍將以9比4領先。林哲瑄敲左外野飛球被接殺，戴培峰敲中外野飛球被接殺，周佳樂選到保送上壘。李宗賢敲游擊滾地球，兄弟封殺二壘，3出局。

富邦悍將王正棠敲陽春砲。（記者廖耀東攝）

第四局（富邦悍將 8：4 中信兄弟）

4局下，許基宏敲中外野飛球被接殺，林吳晉瑋敲二壘滾地球被刺殺，2出局。陳文杰獲得保送上壘，岳政華敲左外野飛球被接殺，3出局。

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4局上，張進德敲三壘上空飛球被接殺，范國宸敲三壘滾地球被刺殺，申皓瑋敲三壘滾地球被刺殺，3出局。

第三局（富邦悍將 8：4 中信兄弟）

3局下，王威晨敲游擊滾地球被刺殺，王政順敲左外野一壘安打，詹子賢敲右外野一壘安打，周思齊敲雙殺打，3出局。

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3局上，李宗賢敲中外野飛球被接殺，1出局。葉子霆敲中外野一壘安打，張進德敲左外野一壘安打，范國宸敲中外野一壘安打，帶有1分打點，悍將追至2比4，申皓瑋敲右外野一壘安打，加上中信兄弟右外野手陳文杰傳球回本壘，中信兄弟捕手林吳晉瑋發生守備失誤，讓悍將再拿1分，追至3比4，並持續攻佔二、三壘。王正棠敲中間方向適時安打，帶有2分打點，悍將以5比4反超比數。

林哲瑄敲左外野二壘安打，悍將1出局攻佔二、三壘。戴培峰敲三壘滾地球被刺殺，2出局。周佳樂敲一壘方向滾地球形成內野安打，帶有1分點，悍將以6比4領先。

鄭凱文被換下場，由余謙接替投球。李宗賢敲左外野二壘安打，帶有2分打點，悍將以8比4領先。葉子霆敲三壘滾地球被刺殺，3出局。

富邦悍將王正棠敲適時安打。（記者廖耀東攝）

富邦悍將李宗賢敲二壘安打。（記者廖耀東攝）

第二局（富邦悍將 1：4 中信兄弟）

2局下，詹子賢選到保送上壘，周思齊敲中外野一壘安打，許基宏短打點成投手前滾地球，悍將投手瑞恩傳三壘封殺，1出局。

林吳晉瑋敲一壘滾地球被刺殺，兄弟跑者上二、三壘，2出局。陳文杰敲右外野一壘安打，帶有2分打點，兄弟以2比1逆轉。岳政華擊出右外野兩分砲，兄弟以4比1領先。江坤宇敲左外野飛球被接殺，3出局。

中信兄弟陳文杰敲適時安打。（記者廖耀東攝）

中信兄弟岳政華敲兩分砲。（記者廖耀東攝）

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2局上，王正棠敲左外野一壘安打，林哲瑄敲二壘飛球被接殺，1出局。

由於現場雨勢過大，比賽暫時中斷。洲際球場預計晚間19：25恢復比賽。

戴培峰、周佳樂吞三振，3出局。

第一局（富邦悍將 1：0 中信兄弟）

1局下， 岳政華選到保送，並盜上二壘，江坤宇敲內野飛球被接殺，王威晨敲左外野飛球被接殺，王政順吞三振，3出局。

富邦悍將先發投手瑞恩。（記者廖耀東攝）

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1局上，李宗賢敲左外野一壘安打，葉子霆犧牲觸擊護送跑者上二壘，張進德敲左外野飛球被接殺，悍將二壘跑者李宗賢上三壘。范國宸敲左外野一壘安打，帶有1分打點，悍將以1比0領先。申皓瑋敲左外野飛球被接殺，3出局。

中信兄弟先發投手鄭凱文。（記者廖耀東攝）

富邦悍將范國宸敲適時安打。（記者廖耀東攝）

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富邦悍將先發打序：

第1棒 李宗賢 三壘手

第2棒 葉子霆 游擊手

第3棒 張進德 指定打擊

第4棒 范國宸 一壘手

第5棒 申皓瑋 左外野手

第6棒 王正棠 二壘手

第7棒 林哲瑄 中外野手

第8棒 戴培峰 捕手

第9棒 周佳樂 右外野手

先發投手：瑞恩

中信兄弟先發打序：

第1棒 岳政華 中外野手

第2棒 江坤宇 游擊手

第3棒 王威晨 三壘手

第4棒 王政順 二壘手

第5棒 詹子賢 左外野手

第6棒 周思齊 指定打擊

第7棒 許基宏 一壘手

第8棒 林吳晉瑋 捕手

第9棒 陳文杰 右外野手

先發投手：鄭凱文

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