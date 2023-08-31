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MLB》日本重砲為何旅美路不順遂？ 前日職老東家監督點出關鍵

2023/08/31 16:35

筒香嘉智。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美的日本重砲筒香嘉智目前效力舊金山巨人2A，力拚重返大聯盟舞台。曾執教過筒香的前日職橫濱DeNA監督拉米瑞茲（Alex Ramirez）認為，筒香無法很好地應對150公里以上的速球。

曾在日職橫濱DeNA時期單季交出44轟、NPB生涯累積205轟的筒香嘉智，他自2020年挑戰大聯盟舞台，分別效力過光芒、道奇、海盜，合計出賽182場，只累積18轟、平均打擊率僅1成97。

筒香嘉智今年以小聯盟約加盟遊騎兵，他在6月選擇成為自由球員，並轉戰美國獨立聯盟大西洋聯盟史坦頓島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks）。筒香嘉智在8月21日和巨人簽小聯盟約，目前在2A賽場打拚。

拉米瑞茲參加前日職讀賣巨人球員岡崎郁的YouTube節目，並說明筒香嘉智在旅美路陷入低迷的原因，「他不擅長打150公里以上的速球，這和他揮棒的時機無關。」

根據《Baseballsavant》顯示，筒香嘉智在2022年效力海盜隊時期，面對速球的打擊率僅1成63，面對變化球的打擊率則為2成13。

拉米瑞茲認為，如果筒香嘉智繼續在日本打拚，有機會像橫濱傳奇投手、現為球隊監督的三浦大輔一樣，成為橫濱的代表性人物。拉米瑞茲說，考慮到筒香的打擊風格，認為他更適合待在日本，「我認為他更適合在中央聯盟，而不是太平洋聯盟，因為中央聯盟的球速沒那麼快，所以他能適應。」

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