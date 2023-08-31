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美網》女網後起之秀是誰 喬科維奇點名這位美國天才少女

2023/08/31 16:29

喬科維奇。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕誰是女子網壇最值得注意的後起之秀？手握23座男單大滿貫金盃的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）直接大讚美國地主第6種子高芙（Coco Gauff），有機會搶下大滿貫金盃。

喬科維奇在第二輪以6：4、6：1、6：1輕取西班牙對手米拉萊斯（Bernabe Zapata Miralles），朝著再創歷史紀錄的第24座大滿貫男單冠軍邁出第2步。

19歲的高芙以6：3、6：2 擊敗16歲俄國新星安德烈耶娃（Mirra Andreeva），2連勝挺進女單32強，即將遭遇比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）。高芙大滿貫最佳成績是2022年法網亞軍，美網最佳則是去年8強。

喬科維奇在記者會上，被記者詢問如何看待高芙，喬帥透露，高芙正在崛起，且從身體上看她相當健康，以及她的擊球威力很好，在女子網壇屬一時之選，只是想要贏下冠軍，可能還是需要時間。

喬科維奇指出，高芙最大優勢是知名教練吉爾伯特（Brad Gilbert）加入團隊，吉爾伯特的經驗有望提升高芙的競爭力。

至於吉爾伯特是何方神聖？他曾經擔任美國名將阿格西（Andre Agassi）的教練，並幫助阿格西拿下6座大滿貫，同時也跟穆雷（Andy Murray）、羅迪克（Andy Roddick）合作過。

高芙。（今日美國）

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