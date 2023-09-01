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勇士強投史崔德對決道奇 今日賽事預告與轉播

2023/09/01 06:53

史崔德。（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由勇士對決道奇，勇士將派出少年強投史崔德（Spencer Strider）對決道奇林恩（Lance Lynn），喜愛大聯盟的球迷記得鎖定囉！

中職部分有兩場，第一場是味全龍對決統一獅，味全龍將派出錡龍對決統一獅布萊威，第二場是富邦悍將對決中信兄弟，悍將將派出郭俊麟對決兄弟鄭浩均，中職的球迷別忘了鎖定囉！

世界盃籃球部分為循環賽，美國將出戰蒙特內哥羅第二場是斯洛維尼亞對決澳大利亞，喜愛籃球的球迷記得收看囉！

MLB

10:00 勇士@道奇 緯來體育、愛爾達體育2台

中職

18:35 味全龍@統一獅 MOMOTV

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育

日職

17:00 歐力士@日本火腿 ELEVEN2

U18

A組

13:00 捷克VS.墨西哥

18:00 波多黎各VS.南韓

B組

10:30 荷蘭VS.美國

13:00 巴拿馬VS.委內瑞拉

18:00 西班牙VS.日本

轉播:愛爾達體育1台、緯來體育

世界盃籃球

16:25 美國 VS 蒙特內哥羅

19:55 斯洛維尼亞 VS 澳大利亞

轉播:愛爾達體育3台

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